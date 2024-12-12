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Selvi Kılıçdaroğlu, CHP'yi takipten çıktı

Selvi Kılıçdaroğlu, CHP'yi takipten çıktı
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CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında takip ettiği CHP ve CHP Kadın Kolları'nı takipten çıktı.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, 2023 Genel Seçim döneminde Cumhurbaşkanı adayı olan eşini desteklemek için X hesabı açmıştı.

O dönem CHP, CHP Kadın Kolları ve eşi Kemal Kılıçdaroğlu'nu takip eden Selvi Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. Uzun süredir tweet paylaşımı yapmayan Selvi Kılıçdaroğlu, CHP ve CHP Kadın Kolları'nı takip etmeyi bıraktı.

Selvi Kılıçdaroğlu'nun neden böyle bir şey yaptığı merak konusu olurken, konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Kemal Kılıçdaroğlu ise CHP hesaplarını takip etmeye devam ediyor.

SELVİ KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Selvi Kılıçdaroğlu 5 Mayıs 1952 tarihinde Tunceli'de dünyaya geldi. Lise yıllarında 1974 yılında Kemal Kılıçdaroğlu evlendi. Evliliği sebebiyle Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu'nu kendi isteğiyle yarıda bıraktı. Kılıçdaroğlu çiftinin 3 çocuğu bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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