Selvi Kılıçdaroğlu: Bu ülkenin kadınları ve çocukları için bahar gelmek üzere

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın bugün Ankara Tandoğan'da düzenlediği mitinge ilişkin Twitter hesabından; 'Bugün Ankara yağmurun bereketiyle bize baharın haberini verdi. Bu ülkenin kadınları ve çocukları için bahar gelmek üzere' mesajını paylaştı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın bugün Ankara Tandoğan'da düzenlediği mitinge ilişkin Twitter hesabından; "Bugün Ankara yağmurun bereketiyle bize baharın haberini verdi. Bu ülkenin kadınları ve çocukları için bahar gelmek üzere" mesajını paylaştı.

Selvi Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Ankara Tandoğan'da düzenlediği mitinge ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Selvi Kılıçdaroğlu, şu mesajı yayınladı:

"Bugün Ankara yağmurun bereketiyle bize baharın haberini verdi. Bu ülkenin kadınları ve çocukları için bahar gelmek üzere."