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Selma Ateş'i takip edenler ülkü ocakları üyesi mi? Valilik ses getiren iddiayı yalanladı

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Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş takip edildiği gerekçesiyle şikayetçi olurken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı. Ateş'i takip eden kişilerin Bursa Ülkü Ocakları il başkan yardımcıları olduğu iddiasına ise Bursa Valiliği'nden yalanlama geldi. İfadelerine başvurulan 4 kişiden 3'ünün belediye çalışanı, diğer şahsın ise rehber olarak görev yaptığı ve ülkü ocaklarıyla herhangi bir bağlantılarının olmadığı tespit edildi.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Bursa Valiliği Sinan Ateş Rehber Kurban Ankara Bursa Politika Güncel Haberler

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