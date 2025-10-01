Selçuk Özdağ: İnanıyoruz ki bir gün parlamanter sisteme yeniden geçeceğiz

TBMM yaklaşık 2.5 ay sonra yeni yasama dönemine başlarken Yeni Yol Grup Başkan Vekili ve Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Haberler.com'un Meclis bahçesinde gerçekleşen canlı yayınında özel açıklamalarda bulundu.

"İNANIYORUZ Kİ PARLAMENTER SİSTEME TEKRAR GEÇECEĞİZ"

İktidara yönelik eleştirilerde bulunan Selçuk Özdağ, parlamentoyu ve milletvekillerini güçlendireceklerini ifade etti. Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Özdağ şu ifadeleri kullandı:

"Biz muhalefet milletvekili olarak parlamentoyu etkili kılacağız. Bir gün Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi rafa kaldırılacaktır. Kaldırılmalıdır. Bu ülke bir kişinin yöneteceği veyahut da birkaç kişinin yönetebileceği bir ülke değildir. 86 milyondur. Aynı zamanda 350 milyonluk bir Türk dünyası, yaklaşık 650 milyonluk bir Arap dünyası yaklaşık 2 milyarlık İslam dünyası. Böyle bir ülkenin şah damarıdır burası. Bir noktada vanasıdır. Zirvesidir Türkiye. O nedenle biz inanıyoruz ki bir gün parlamenter sisteme yeniden geçeceğiz"