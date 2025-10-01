Haberler

Selçuk Özdağ: İnanıyoruz ki bir gün parlamanter sisteme yeniden geçeceğiz

Selçuk Özdağ: İnanıyoruz ki bir gün parlamanter sisteme yeniden geçeceğiz
Meclis'te yeni yasama yılı başlarken Haberler.com'a canlı yayında özel açıklamalarda bulunan Yeni Yol Grup Başkan Vekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, "Bir gün Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi rafa kaldırılacaktır. Kaldırılmalıdır. İnanıyoruz ki bir gün parlamenter sisteme yeniden geçeceğiz" dedi.

TBMM yaklaşık 2.5 ay sonra yeni yasama dönemine başlarken Yeni Yol Grup Başkan Vekili ve Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Haberler.com'un Meclis bahçesinde gerçekleşen canlı yayınında özel açıklamalarda bulundu.

Selçuk Özdağ: İnanıyoruz ki bir gün parlamanter sisteme yeniden geçeceğiz

"İNANIYORUZ Kİ PARLAMENTER SİSTEME TEKRAR GEÇECEĞİZ"

İktidara yönelik eleştirilerde bulunan Selçuk Özdağ, parlamentoyu ve milletvekillerini güçlendireceklerini ifade etti. Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Özdağ şu ifadeleri kullandı:

"Biz muhalefet milletvekili olarak parlamentoyu etkili kılacağız. Bir gün Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi rafa kaldırılacaktır. Kaldırılmalıdır. Bu ülke bir kişinin yöneteceği veyahut da birkaç kişinin yönetebileceği bir ülke değildir. 86 milyondur. Aynı zamanda 350 milyonluk bir Türk dünyası, yaklaşık 650 milyonluk bir Arap dünyası yaklaşık 2 milyarlık İslam dünyası. Böyle bir ülkenin şah damarıdır burası. Bir noktada vanasıdır. Zirvesidir Türkiye. O nedenle biz inanıyoruz ki bir gün parlamenter sisteme yeniden geçeceğiz"

Selçuk Özdağ: İnanıyoruz ki bir gün parlamanter sisteme yeniden geçeceğiz

Haber YorumlarıSadi:

Parlementer sistem iflas etmiştir ilerlemenin önüne engeldir sizin gibi vizyonsuzlar ancak parlementer sistemi ister

Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

fosil

Haber YorumlarıMohammed:

