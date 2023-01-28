Selçuk Bayraktar'dan 'Cumhur ittifakının adayı olacak mısınız?' sorusuna yanıt

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a konuşmacı olarak katıldığı Beyoğlu Belediyesi'nin düzenlediği "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında "Cumhur ittifakının adayı olacak mısınız?" diye soruldu. Bayraktar, "Elbette insanoğlu doğası gereği yaratıcı bir varlık. İşte hayalleriyle birlikte değişik fanteziler de üretebiliyor. Cumhur İttifakı'nın adayı bildiğim kadarıyla çok uzun zamandır belli. Ben de siyasette değilim yani" dedi.

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Beyoğlu Belediyesi'nin düzenlediği "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına kapsamında konuşmacı olarak katıldı.

"CUMHUR İTTİFAKININ ADAYI OLACAK MISINIZ?"

Katılımcıların ve gazetecilerin sorularına da yanıt veren Bayraktar'a gazeteci Özlem Gürces tarafından daha önce de gündeme getirilen "Cumhur ittifakının adayı siz mi olacaksınız?" diye soruldu.

"İNSANOĞLU, DEĞİŞİK FANTEZİLER ÜRETEBİLİYOR"

Bayraktar, bu soru üzerine şunları söyledi: "Galiba şu anda böyle bir tevatür dönüyor. İnsanoğlunun hayal gücünün sınırlarına kimse gem vurmak istemez. Elbette insanoğlu doğası gereği yaratıcı bir varlık. İşte hayalleriyle birlikte değişik fanteziler de üretebiliyor." dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI UZUN ZAMANDIR BELLİ"

Ama benim söyleyebileceklerim bunlar tevatürden ibaret. Cumhur İttifakı'nın adayı bildiğim kadarıyla çok uzun zamandır belli. Ben de siyasette değilim yani. Niye böyle… Bir taraftan bana çok kızıyorlar. Niye siyasete giriyorsun diye. Girmiyoruz ki. Atılan iftiraya cevap veriyoruz. Bir taraftan da 'illa gel' ya niye geleyim. Yani işimi yapamıyor muyum onunla alakalı bir şikayet mi var? Genelde herkes memnun."

"BEN HAYATIMI BUNUNLA ANLAMLANDIRIYORUM"

'Ben öyle bilirim ki yaşamak berrak bir gölde çocuklar aşkına savaşmaktır' diyor şair. Hayatıma bu mücadelenin anlam kattığını düşünüyorum. Ben hayatımı bununla anlamlandırıyorum.