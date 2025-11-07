Haberler

Selahattin Demirtaş tahliye olursa siyasete dönebilir mi? Selahattin Demirtaş siyasi yasaklı mı?

Güncelleme:
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye siyasetinin en tartışmalı figürlerinden biri olarak uzun süredir gündemde. Kobani davasından 24 yıl olmak üzere toplam 42 yıl hapis cezasına mahkûm edilen Demirtaş hakkında son dönemde tahliye beklentileri artıyor. Peki, Selahattin Demirtaş tahliye olursa siyasete dönebilir mi? Selahattin Demirtaş siyasi yasaklı mı? Selahattin Demirtaş tahliye edilecek mi? Detaylar...

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye siyasetinin en tartışmalı figürlerinden biri olarak uzun süredir gündemde. Kobani davası başta olmak üzere toplamda 42 yıl hapis cezasına mahkûm edilen Demirtaş hakkında son dönemde artan tahliye beklentileri, siyasi çevrelerde ve kamuoyunda yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Peki, Demirtaş tahliye olursa siyasete dönebilir mi? Selahattin Demirtaş siyasi yasaklı mı? Sürece dair detaylar haberimizde...

SELAHATTİN DEMİRTAŞ TAHLİYE OLURSA SİYASETE DÖNEBİLİR Mİ?

Selahattin Demirtaş, Mayıs 2023'te aktif siyaseti geçici olarak bıraktığını açıklamıştı. Gazeteci İrfan Aktan'a yaptığı açıklamada, "Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Peki, Demirtaş tahliye olursa siyasete dönme ihtimali var mı? Hukukçulara göre, Demirtaş'ın aktif siyasete dönmesinin önünde önemli hukuki engeller bulunuyor. Prof. Dr. Ersan Şen, Türkiye gazetesine yaptığı açıklamada, Demirtaş'ın siyasete dönüşünün ancak kesinleşmiş mahkûmiyetlerinin ortadan kalkmasıyla mümkün olacağını belirtti.

Prof. Dr. Şen, "Şu anda 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası var. Eğer bu ceza ortadan kalkarsa, belediye başkanı olması yönündeki engel de kalkar. Ancak bu kararın kaldırılması, olağanüstü kanun yolları veya yargılamanın yenilenmesiyle mümkündür." dedi.

Aynı zamanda Şen, Demirtaş'ın siyasete dönmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz etmemesi veya Anayasa Mahkemesi ya da AİHM'den bir hak ihlali kararı gelmesi gerektiğini vurguladı. Aksi durumda, tahliye olsa bile otomatik bir siyasi dönüş mümkün değil.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ SİYASİ YASAKLI MI?

Demirtaş'ın siyasete dönüşünü etkileyen bir diğer önemli konu, siyasi yasakları ve milletvekili olma hakkı. Prof. Dr. Şen'in aktardığı bilgiye göre, Demirtaş'ın sahip olduğu mahkûmiyetler, özellikle yüz kızartıcı suçlar ve terör eylemlerine katılma gibi suçlardan dolayı, onun milletvekili adayı olmasını engelliyor.

Şen, "Taksirli suçlar dışında, toplam bir yıl veya daha fazla hapis ya da ağır hapis cezası alan kişiler milletvekili adayı olamıyor. Affa uğramış olsalar bile, zimmet, rüşvet, irtikap, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma gibi yüz kızartıcı suçlar ile devlet sırlarını ifşa etme veya terör eylemlerine katılma gibi suçlardan hüküm giyenler milletvekili seçilme hakkını kaybediyor" dedi.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ TAHLİYE EDİLECEK Mİ?

Avukatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Türkiye'nin Demirtaş hakkındaki kararın yeniden değerlendirilmesi talebini reddetmesinin ardından tahliye için başvuruda bulundu. Mahkeme süreci ise henüz devam ediyor ve karar açıklanmadı.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Politika
Haberler.com
500
