Selahattin Demirtaş Muharrem İnce'ye yönelik sahte video kumpasını kınadı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, " Muharrem İnce'ye yönelik sahte video kumpası tam bir rezilliktir, aşağılık bir operasyondur. İradenizin sahte ses veya video kayıtlarıyla yanıltılmasına izin vermeyin. Siyaseti kaset kumpaslarıyla dizayn etme zihniyeti AKP ile geldi, AKP ile gidecek. Temiz siyaset için, birlikte özgürce yaşam, huzur, refah, barış için sandığa gidin ve ilk turda bitirin bu işi" dedi.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu olan Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla kullandığı sosyal medya hesabında bugün yaptığı açıklamada, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesini değerlendirdi. Seçmenlere seslenen Demirtaş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Muharrem İnce'ye yönelik sahte video kumpası tam bir rezilliktir, aşağılık bir operasyondur. İradenizin sahte ses veya video kayıtlarıyla yanıltılmasına izin vermeyin. Siyaseti kaset kumpaslarıyla dizayn etme zihniyeti AKP ile geldi, AKP ile gidecek.

Temiz siyaset için, birlikte özgürce yaşam, huzur, refah, barış için sandığa gidin ve ilk turda bitirin bu işi. Seçim sonucu ne olursa olsun, 'sonucu tanımıyorum' diyen ilk kişi, darbecilik suçlamasından kurtulamaz. Sakince oyunuzu kullanın, sandıklara sahip çıkın ve değişimin mutlaka gerçekleşeceğine inanın. Siz halksınız, patron sizsiniz. İlk turda bitirin bu işi."