Ankara'daki sel felaketinde hayatını kaybeden İlkay Yiğit, CHP'li genç siyasetçi çıktı - Haberler

Ankara'nın Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi'nde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle aracından inmeye çalışırken sel sularına kapılan İlkay Yiğit, kayıplara karıştı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Tatlar Deresi'nin taşması sonucu sel sularına kapılarak sürüklenen İlkay Yiğit'in cansız bedeni arama kurtarma faaliyeti yürüten ekipler tarafından bulundu.

CHP'Lİ İSİMLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Selde hayatını kaybeden Yiğit'in CHP'de yönetici olduğu öğrenildi. CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Yiğit için partililer başsağlığı mesajı yayımladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Kentimizde yaşanan sel felaketinde partimizin Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'i kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum." dedi.

"ÖRGÜTÜMÜZÜN BAŞI SAĞ OLSUN"

CHP Mamak İlçe Başkanlığı ise "CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız İlkay Yiğit'i bugün yaşanan sel felaketinde maalesef kaybettik. Merhuma Allah'tan rahmet , ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Örgütümüzün başı sağ olsun" açıklamasında bulundu.

"DERİN ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞIYORUZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Ankara'da yaşanan selde, hayatını kaybeden Mamak İlçe Gençlik Kolları'ndan genç kardeşimiz İlkay Yiğit'i kaybetmenin derin üzüntüsünü paylaşıyoruz. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" mesajı paylaştı.