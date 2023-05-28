Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu oy kullandı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri çerçevesinde oy kullandı.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri dolayısıyla sandık başına giden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, oyunu Yasemin Erman Balsu Ortaokulu'nda kullandı. Sabahın erken saatlerinde Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler ile birlikte oy kullanacağı okula giden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, 1194 nolu sandıkta oyunu kullandı. Başkan Fadıloğlu, oy kullanma işlemi öncesi ve sonrasında vatandaşla selamlaşarak sohbet etti.

Sonucun hayırlar getirmesini temenni ediyorum

Oy kullanma işleminin ardından açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundayız. Ben öncelikle sandık başına gelen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Milletin, iradesini sandığa yansımasını ve tezahürünü göreceğiz. Ben tüm milletimizin bu noktada hassasiyet göstereceğine inanıyorum. Çıkan sonucun hem memleketimize hem ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP