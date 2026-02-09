Haberler

AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığı görevine getirilen Ergene, davul zurnayla karşılandı

AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığı görevine getirilen Ergene, davul zurnayla karşılandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığı görevine getirilen Seha Ergene, ilçe binası önünde davul zurna eşliğinde karşılandı. Törende yöresel oyunlar oynandı ve Ergene duygu dolu anlar yaşadı.

Ak Parti Bodrum İlçe Başkanlığı görevine getirilen Seha Ergene için ilçe binası önünde davul zurna eşliğinde karşılama töreni düzenlendi.

Cevat Şakir Caddesi'ndeki parti binası önündeki karşılamaya, AK Parti İl Başkan Yardımcıları ile çok sayıda partili katıldı.

Tören sırasında Ergene, babası ilçenin yöresel sanatçısı Mustafa Ergene ile birlikte harmandalı zeybeği ve yöresel oyunlar oynadı. Renkli görüntülerin oluştuğu karşılamada Ergene'ye çiçek verildi.

Karşılamanın ardından konuşma yapan Seha Ergene, duygulandı. Ergene, oldukça heyecanlı ve mutlu olduğunu belirterek, kendisine duyulan güven ve destekten dolayı partililere teşekkür etti.

Program daha sonra ilçe teşkilatı içerisinde devam etti.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Politika
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri

Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Toroğlu'nun ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu akşam sahadalar mı? Tedesco Kante ve Cherif kararını en sonunda verdi

Tedesco Kante ve Cherif kararını en sonunda verdi
10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı! Surat ifadesi ve tavırlarına dikkat

10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Şarkıcı Ömer Danış yoğun bakımda! Acil kan çağrısı yapıldı

Ünlü şarkıcı yoğun bakımda! Acil kan çağrısı yapıldı
Bu akşam sahadalar mı? Tedesco Kante ve Cherif kararını en sonunda verdi

Tedesco Kante ve Cherif kararını en sonunda verdi
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha

Polisin dövülerek öldürüldüğü kurumda bir skandal daha
Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı

Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı