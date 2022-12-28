Sedat Peker'in iddialarının odağındaki AK Partili Taşkesenlioğlu konuştu: Bankada 2.5 kilo altınım var, başkada servetim yok

Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, kendisine yöneltilen suçlamalar hakkında konuştu. Kadın cinayetlerinin alasını yaşadığını belirten Taşkesinlioğlu, "Bankada 2.5 kilo altınım var, bunun dışında hiçbir servetim yok. Gözüm parada değil. Bu kadar ağır iftiraların altında kalmak çok ağır geliyor. Karşıma çıkan her kadına 'Acaba kocaları onlara benim yaşadıklarımı yaşatır mıydı? Bunlar neden benim başıma geldi?' diye soruyorum." dedi.

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının ardından gündeme gelen AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, gazeteci Nagehan Alçı'ya açıklamalarda bulundu. Daha önce TBMM'de yaptığı konuşmada, "Ben de yıllarca Afrika'da madencilik yaptım, halen de bakır madenlerim var" diyen Taşkesenlioğlu, mal varlığını açıkladı.

"BANKADA 2.5 KİLO ALTINIM VAR"

Taşkesenlioğlu, "Çoluğum, çocuğum yok, bir annem vardı, onu da kaybettim. Benim öyle fazla bir paraya ihtiyacım yok ki Nagehan Hanım. Kendi yağında kavrulan birisiydim. Bankada 2.5 kilo altınım var, o kadar. İnanın, bu 2.5 kilo altın dışında hiçbir servetim yok Nagehan Hanım. Ama gözüm parada değil. Bana bu kadar ağır iftiraların altında kalmak çok ağır geliyor. Artık kime inanacağımı, ne düşüneceğimi bilemez hale geldim. Karşıma çıkan her kadına 'Acaba kocaları onlara benim yaşadıklarımı yaşatır mıydı? Bunlar neden benim başıma geldi?' diye soruyorum." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sedat Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu'nun adının geçtiği iddialarda bulunmuştu. Peker, Twitter'dan, Taşkesenlioğlu'nun yer aldığı ve Ünsal Ban'ın çektiğini belirttiği bir videoyu da paylaşmıştı.

PEKER, GÖRÜNTÜLERİ ÜNSAL BAN'IN GÖNDERDİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

Peker, " Ünsal Ban'la ben telefonla birkaç kez görüştüm. O da öldürüleceğini düşünüyor. Hatta eşi olan AK Parti'nin Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun evde otururlarken kendisine bıçakla saldırarak kısmen yaraladığı olaydan sonraki gizlice çekmiş olduğu görüntüleri bana yolladı" demişti.

"İKİNİZ PARA KAZANACAKSINIZ DİYE BENİ YAKIYORSUNUZ"

Videoda Zehra Taşkesenlioğlu'nun elinde bıçakla "İkiniz para kazanacaksınız diye beni yakıyorsunuz" diye bağırdığı görülüyordu. Videonun paylaşılmasının ardından Ban, Peker'in iddialarını kabul etmiş ancak videoyu kendisinin göndermediğini söylemişti.

TAŞKESENLİOĞLU'NDAN 2,5 MİLYON DOLARLIK BOŞANMA DAVASI

Sedat Peker'in iddialarının ardından Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban'a boşanma davası açtığı ve 70 milyon lira (2,5 milyon dolar) tazminat istediği haberi gündeme gelmişti.

ÜNSAL BAN TUTUKLANMIŞTI

Milletvekili Taşkesenlioğlu'nun ağabeyi ve eski SPK ve Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun iki evde 180 milyon dolar nakit saklandığı da öne sürülmüştü. Ünsal Ban daha sonra, Muğla'nın Milas ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Zehra Taşkesenlioğlu'na ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Ban tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.