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Seda Gören, Bandırma'da STK temsilcileriyle buluşup sorun ve talepleri dinledi

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Seda Gören, Bandırma'da STK temsilcileriyle buluşup sorun ve talepleri dinledi
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AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören, Bandırma'da STK temsilcileriyle buluşarak ilçedeki çalışmalar ve STK gündemini görüştü. Dernek ve oda başkanlarının sorun ve taleplerini dinleyen Gören, ilgi ve nezaketleri için teşekkür etti.

Ak Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı Seda Gören, Bandırma'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek ilçedeki çalışmalar ve STK'ların gündemindeki konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Gerçekleştirilen buluşmaya AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Göksel Karlahan, Kadın Kolları Başkanı Figen Önal ve teşkilat mensuplarının yanı sıra ilçede faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda Bandırma'daki sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları, karşılaştıkları sorunlar ve gündemlerinde bulunan konular ele alındı. Dernek ve oda başkanları, kendi çalışma alanlarıyla ilgili değerlendirmelerini ve taleplerini Seda Gören'e aktardı.

Buluşmada Muharip Gaziler Derneği Bandırma Şube Başkanı Necip Şengöl, Bandırma Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Rebiye Özgür, Bandırma Tüketicileri Koruma Derneği Başkanı Nuray Hügül, Türkiye Emekliler Derneği Bandırma Şubesi Başkanı Ahmet Türkmen, Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez ve Bandırma Doğu ve Güneydoğu Anadolu İş Adamları Derneği Başkanı Hayrettin Dağ yer aldı.

Görüş alışverişinin ardından Seda Gören, dernek ve oda başkanları nezdinde Bandırma'daki sivil toplum kuruluşlarına gösterdikleri ilgi, samimiyet ve nezaketleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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