Seçime 100 gün kala Kılıçdaroğlu canlı yayında Cumhurbaşkanı adayının özelliklerini tek tek sıraladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı televizyon programında yöneltilen "Cumhurbaşkanı adayının özelliklerini söyler misiniz?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Temiz birisi olması, yolsuzluklara adının bulaşmaması lazım. Devlet aklının olması, devlet dediğiniz kurumu iyi tanıması lazım. Adaylığının açıklandığı gün mal varlığını paylaşması ve toplumun her kesimine sıcak mesajlar vermesi lazım" ifadelerini kullandı.

Türkiye 14 Mayıs tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlenirken 6'lı Masa'nın adayının kim olacağı sorusu ise henüz yanıt bulmuş değil.

"DEVLET AKLININ OLMASI LAZIM, DEVLET DEDİĞİNİZ KURUMU İYİ TANIMASI LAZIM"

Bu sabah katıldığı televizyon programında konuyla ilgili olarak yöneltilen "Cumhurbaşkanı adayının özelliklerini söyler misiniz?" sorusuna CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayının devlet yönetiminde de mutabakatı sağlaması lazım. Temiz birisi olması, yolsuzluklara adının bulaşmaması lazım. Adaylığının açıklandığı gün mal varlığını paylaşması lazım. Toplumun her kesimine sıcak mesajlar vermesi lazım. Devlet aklının olması lazım, devlet dediğiniz kurumu iyi tanıması lazım. Kısa süre içerisinde de güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmesi lazım" yanıtını verdi.

"DÜNYA DEMOKRASİ TARİHİNDE BİR İLK"

Fox TV'de İlker Karagöz ile Çalar Saat programına konuk olan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Ortak mutabakat metninin tümünü dikkate aldığınızda, artık yeni bir anlayışı inşa edeceğimizi görebilirsiniz. Bu belki de dünya demokrasi tarihinde bir ilk; altı lider bir araya geliyor ve ülkenin sorunlarını çözmek için çalışıyor. Baktığınızda her birimiz özveride bulunuyoruz. Altı liderin altına imza attığı mutabakat metnini hayata geçireceğimize söz veriyoruz.

"ELBETTE EKSİKLER OLABİLİR"

Her şey burada var mı derseniz tabii ki hayır. Bu bir mutabakat metni. 6 liderin 'Biz bunu yapacağız' dediği güzel bir metin. Burada Türkiye'nin teknoloji devrimini, üniversitelerin özerkliğini, kimsenin yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye'yi ön görüyoruz. Yolsuzluk defterini tamamen kapatmak için parlamentoda yasal bir düzenleme yapmayı ön görüyoruz. Gelir dağılımı konusunda, istihdam konusunda duyarlıyız. Birden fazla konumuz var. Elbette eksikler olabilir. Her değişim yeni sorunlar yeni krizler yaratabilir ama biz burada çözelim diye oturuyoruz. Devleti bir kişiye teslim ederseniz bu olmaz.

"NEDEN KAPATAYIM BEN SAVUNMA SANAYİİNİ?"

Savunma sanayiinin tarihini bilmezler. İlk kamuoyundan gizli Bakanlar Kurulu kararı ne zaman alındı bilmezler. Savunma sanayii hepimizin üzerine titremesi gereken bir alan. Damat İkitelli'de fabrika açtığında ilk ziyarete giden benim. Rahmetli babasıyla kahvaltı yapan, sorunlarını dinleyen benim. Niye kapatayım ben savunma sanayiini? Tank palet fabrikasının Katar'dan alınıp orduya verilmesini savunan kim?

"BİR TALİMATLA BU BEYEFENDİYİ AYM'YE ATIYORLAR"

İrfan Fidan kimin talimatlarını yaptı? Erdoğan'ın talimatlarını yaptı. Yargıtay'dan yıldırım hızıyla AYM'ye çıktı. Beni asıl yaralayan, Yargıtay'ın o kişiyi seçmiş olması. 100 küsür yıllık, gelenekleri olması gereken bir kurum. Bir talimatla bu beyefendiyi AYM'ye atıyorlar. Niye atıyorlar, kendi geleceklerini kurtarmak için mi? Yargı görevini yapmazsa, devlet organize suç örgütüne dönüşebilir. Bürokrasinin bu kadar çürüdüğünü tarihimizde görmemiştik. AYM'deki yemin törenine de katılmadım. Yargıtay'dan atanacaksın, yıldırım hızıyla bu kez de AYM Başkanı olacaksın, akıl var mantık var. 'Efendim beni Sayın Cumhurbaşkanı destekliyor, beni desteklemek zorundasınız...' Neyse ki onurlu insanlar var.

"ALTI LİDER İŞİN FELSEFESİNİ OLUŞTURACAK"

Şimdi nasıl çalışıyorsak seçimden sonra yine öyle çalışacağız. Planlı, programlı çalıştık, her liderin kendi ekibi vardı onlar çalıştı. Akademik dünyadan, iş dünyasından katkı sunanlar oldu ve bir araya gelerek ortak metinler oluşturdu. Önemli olan şu, devlet bir kişiye teslim edilmeyecek. Sorun mu var, oturacağız, konuşacağız. Altı lider işin felsefesini oluşturacak. Bu işin oyu ve partisi yoktur. Sorun Türkiye'yi düzlüğe çıkarmaktır. Çürüyen bir yapıyı adalet ve ahlak üzerine yeniden inşa etmektir. Memleket elden gitmiş, A Partisi, B Partisi diye mi tartışacağız? Elbette hayır.

"SİYASİ İKTİDAR RAHATSIZ OLABİLİR"

TÜİK bağımsız bir kurum değil, alınan emirler üzerine enflasyon rakamlarını oluşturuyor. Bunlar pazara mı çıkmıyor, hayatı mı bilmiyorlar? Tabii ki biliyorlar ama talimat geliyor. İşçiye, memura, emekliye yetime az para vereceksiniz demektir. Siyasi iktidar rahatsız olabilir. Zaten rahatsız olması için açıklaması gerekiyor. "İşsizlikte gerçek rakamlar budur diyebilmesi" lazım.

"BENİM İTİRAZ ETMEYE HAKKIM YOK"

İki lider arasında yapılan görüşmenin kamuoyuna yansıtılmasını doğru bulmam. İki lider elbette oturduk konuştuk. Sıradaki toplantının gündemini belirleyecek olan Temel Bey. Bir tur daha görüşecek liderlerle. Gayet samimi bir görüşme oldu. Altı lider bir araya gelecek, mutabakat içinde adayımızı belirleyeceğiz. Dayatma yok, Türkiye'yi düşünüyoruz. Bizim temek hedefimiz var olan sistemi değiştirmektir. Bu sistem Türkiye için bir beka sorunudur. Bir devlet bir kişiye teslim edilemez. Nasıl ekonomi, yargı, sağlık konusunda neleri düşündüğümüzü kamuoyuyla paylaştıysak aday konusunu da aynı şekilde paylaşacağız. Gerçekten temel hedefimiz ülkenin huzuru. Aday için mutabakat olması lazım. Bir adayın gelmesi diye bir şey yok. Benim itiraz etmeye hakkım yok. Diyelim ismim üzerinde mutabakat oldu, elbette bu görevi yapmak onurlu bir şeydir. 'Siz neden benim adımı ileri sürüyorsunuz' diye özel bir itirazım olmaz. İşin doğasına aykırı olur bu.

"ADAYLIĞININ AÇIKLANDIĞI GÜN MAL VARLIĞINI PAYLAŞMASI LAZIM"

Cumhurbaşkanı adayının devlet yönetiminde de mutabakatı sağlaması lazım. Temiz birisi olması, yolsuzluklara adının bulaşmaması lazım. Adaylığının açıklandığı gün mal varlığını paylaşması lazım. Toplumun her kesimine sıcak mesajlar vermesi lazım. Devlet aklının olması lazım, devlet dediğiniz kurumu iyi tanıması lazım. Kısa süre içerisinde de güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmesi lazım."