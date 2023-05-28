Seçim sonuçları sonrası Ümit Özdağ'dan açıklama: 21 senedir bir mağlubiyetten diğerine sürüklenen herkesi Zafer Partisi'ne davet ediyorum

2. tur öncesi Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alarak sığınmacıların gönderilmesi konusunda protokol imzalayan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, seçim sonuçları sonrası açıklama yaptı. Özdağ, "21 senedir bir mağlubiyetten diğer mağlubiyete sürüklenen bütün yurttaşlarımızı Türk Milleti'nin zaferi için Zafer Partisi'ne davet ediyorum. Türkiye için önümüzdeki süreç çok zor olacaktır. Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir. Kazanırken mağlup olmuştur. Özetle ümitsizliğe yer yok" dedi.

Cumhurbaşkanı seçiminin 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen birinci turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. 2. tur sonuçlarıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

ÖZDAĞ'DAN SEÇİM SONRASI AÇIKLAMA

2. tur öncesi Kılıçdaroğlu'nun destekleme kararı alarak sığınmacıların gönderilmesi konusunda protokol imzalayan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, sonuçların kesinleşmesinin ardından sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

"ZAFER PARTİSİ'NE KALAN 3 BUÇUK GÜNDÜ"

Özdağ, şunları söyledi: "CHP'den ilk telefon 18 Mayıs'ta geldi. İlk ziyaret 19 Mayıs'ta. 2. Ziyaret 22 Mayıs'ta yapıldı. 24 Mayıs'ta protokol imzalandı. Zafer Partisi'ne kalan 3.5 gündü. Bu 3.5 gün içinde yığınakta yapılan hata ancak bu kadar düzeldi. Zafer Partisi üzerine düşeni yapmıştır. Ancak Stratejide yapılan hata taktik başarılar ile düzeltilmiyor.

"TÜM YURTTAŞLARI ZAFER PARTİSİ'NE DAVET EDİYORUM"

Zafer Partisi Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği mücadelesinden taviz vermeden devam edecektir. Artık ne küresel güçlerin ne Türk siyasetinin unsurlarının yok sayamayacağı bir Zafer Partisi gerçeği vardır. 21 senedir bir mağlubiyetten diğer mağlubiyete sürüklenen bütün yurttaşlarımızı Türk Milleti'nin zaferi için Zafer Partisi'ne davet ediyorum.

"ERDOĞAN'IN ZAFERİ PİRUS ZAFERİDİR"

Türkiye için önümüzdeki süreç çok zor olacaktır. Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir. Kazanırken mağlup olmuştur. Özetle ümitsizliğe yer yok. Sevgili Zafer Partisi teşkilat mensubu mücadele arkadaşlarım yokluklar içinde verdiğimiz bu mücadele sonunda Türk Milleti'nin Zafer'i ile taçlandıracağız."