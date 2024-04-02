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Seçim sonrası ilk MYK'nın ardından Ömer Çelik'e açıkça soruldu: Neden kaybettiniz, erken seçim olacak mı?

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Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçim sonrası partisinin ilk MYK toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Seçim sonuçlarına ilişkin Çelik, "Vatandaşlarımız uyarılarını sandık yolu ile vermiştir. 31 Mart seçimlerinin partimize dönük mesajları okuyacağız. 31 Mart seçimleri de önümüzde izleyeceğimiz siyaset açısından dönüm noktası" dedi. Erken seçim tartışmaları hakkında da konuşan Çelik, "Türkiye seçim sürecini tamamladı. 4.5 yıldan fazla önümüzde seçim yok. Bu çağrıların mantığı yok. Genel seçim gerçekleşti. Cumhurbaşkanımız 5 yıllık yetki sahibidir. Bu seçim yerel seçimdir" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde istediği sonucu alamayan Ak Parti'de ilkMerkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda seçim sonuçları değerlendirildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"Seçimlerden sonraki ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Tek gündemli olarak toplandık. Seçim sürecinin değerlendirmesi. Seçim demokrasimize yakışan çerçeve içerisinde geçti. Herkesin çok büyük katkısı var. En önemli teşekkür vatandaşlarımızadır. Bu süreçte çok emek verenler var. Her bir teşkilat mensubumuza teşekkür ediyoruz. Cumhur ittifakı teşkilatları iyi bir iş birliği içinde yan yana çalıştı. Önemli bir seçim sürecini bu şekilde tamamlamış olduk. Seçilen herkesi tebrik ediyoruz, görevlerinde başarılar diliyoruz.

"VATANDAŞIMIZ UYARILARINI SANDIK YOLU İLE VERDİ"

Türkiye'yi yöneten unsur demokrasidir, sandıktır. Demokrasimiz bir kere daha güç kazanıp kökleşmiştir. Kazanan milletimiz olmuştur. Siyasetin sicil amiri vatandaşlarımızdır. Vatandaşlarımız uyarılarını sandık yolu ile vermiştir. 31 Mart seçimlerinin partimize dönük mesajları okuyacağız. 31 Mart seçimleri de önümüzde izleyeceğimiz siyaset açısından dönüm noktası. 18 kez milletin huzuruna çıktık. Gösterilen teveccühlere şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu teveccühe layık olmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Arzu etmediğimiz sonucun çıktığı yerler var. Bütün boyutları ile ele alacağız. AK Parti ve Cumhur ittifakı olarak sadece milletin sesini dinleyen siyasi anlayışa sahibiz. Milletimiz uyarılarda bulunmuştur, eleştirileri vardır. Bu mesajı bütün boyutları ile ele almak değerlendirmek boynumuzun borcudur. Milletimizin uyarısını değerlendirmek için gayretimizi sürdürüyoruz. Milletin verdiği mesaj yol haritamız.

Seçim sonrası ilk MYK'nın ardından Ömer Çelik'e açıkça soruldu: Neden kaybettiniz, erken seçim olacak mı?

"MİLLETİMİZİN ORTAYA KOYDUĞU TABLOYU DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Bize not verecek yegane merciinin vatandaş olduğunu bilerek bu çalışmaları sürdürürüz. İtiraz ve eleştiri hakkı millete aittir, dinlemesi gereken kurum siyaset kurumudur. Milletimizin ortaya koyduğu tabloyu ele alacağız. Kuşkusuz milletin sandık yolu ile verdiği mesaj hürmetle karşıladığımız bir tutumdur. Tüm kılcal damarlarına kadar değerlendirilecektir. Demokrasimizi korumaya, sandığa güç vermeye verdiğimiz önemi bundan sonra da gerçekleştireceğiz. Mesajlar doğru şekilde değerlendirilecek.

"4.5 YILDAN FAZLA ÖNÜMÜZDE SEÇİM YOK"

Milletin desteğine de eleştirisine de müteşekkiriz. Genel ve yerel seçim tamamlandı ve Türkiye seçim sürecini tamamladı. 4.5 yıldan fazla önümüzde seçim yok. Bu süreyi değerlendirmek için gayret göstereceğiz. Türkiye'nin daha iyi noktalara gelmesi için etkili siyasete devam edeceğiz. Sistemde aksayan yerlerin düzeltilmesi için reformlar yapılacak. Bölgesel ve küresel gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İç ve dış politikada daha güçlü adımlar atacağız. Yeni anayasa gelecek nesillere borcumuzdur. Terörle mücadele meselesi asli gündem olacak. Demokrasimizin vazgeçilmez unsuru olan seçimler neticesinde, hangi partiden olursa olsun seçilen herkesi tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyoruz.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Bu çağrıların mantığı yok. Genel seçim gerçekleşti. Cumhurbaşkanımız 5 yıllık yetki sahibidir. Bu seçim yerel seçimdir."

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Politika

Ömer Çelik AK Parti Politika Haberler

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Yorumlar (6)

Narter Nart:

akepeye inanmıyorum...inanmamak için çok gerekçem var... ikna da olamam... 500 milyar doları ben yemedim. ama ben ve çocuklarım ve torunlarım ödeyecek...Yazık çocuklarım geleceklerini belki de başka yerlerde arayacak...Halbuki ataları Balkanlardan, Kafkaslara, Anadolu' dan, Arabistan' a Yemen' e kadar öldüler...VATAN için..

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Hasan Ali Dağlı:

Bu ?? işareti yapan arkadaşların VATAN diye bir derdi yok herhalde. Koyun Cumhuriyetini benimsemişler

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Gökhan Kağnıcı:

Bunlar sözde vatanseverler Onların vatanı Para Yoksullar sokakta ölmüş kimin umurunda bir baba evine ekmek getirmek için gecelere kadar mesai yapacak evlatlarından ayrı kalacak bu hafamilerde ülkeyi soyacak Bunlar daha iyi günleriniz sizin iyi günleriniz haramiler

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Ali Damcı:

ERKEN SECİM KARARI ASRINHATASI OLURDU MAHALEFET PARTISI ADI USTÜNDE HER SEFERINDE ONU ASAGLAMAK YANLISTI ZENGINE VERIRSEN REPO FON BORSA PARALAR ORAYA AKARVERGI VERMEZ AMA IŞCIYE EMEKLIYEVERIRSE HARCAMA YAPAR SIRKILASYON OLUR HERKEZ DORT DÖRTLUK DEĞILDIR ELESTIRENI GECE EVINDEN ALIP CEZALANDIRMAYERINE ELESTIRIYI DEGERLENDIRIPYANLISLAR DUZELTMEK DAHA MANTIKLI BIR EMEKLININ DUSUNCELER I

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5
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AZİZ ERCAN ÇELİKLİ:

Ali sen damda fazla gezmiş biraz üşütmüşsün. Aman kendine dikkat et.

yanıt1
yanıt19
mehmet Yılmaz:

doğruyu söyleyin açıkçamı soruldu

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0
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