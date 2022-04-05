Seçim hazırlıkları yavaş yavaş tamamlanıyor! YSK, hangi ilden kaç vekil çıkacağını açıkladı - Haberler

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Seçim hazırlıkları yavaş yavaş tamamlanıyor! YSK, hangi ilden kaç vekil çıkacağını açıkladı

Haberler.com - Servet Uzun - Politika
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Seçime kısa süre kala Yüksek Seçim Kurulu, hangi ilden kaç milletvekilinin çıkacağını Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; 18'den fazla milletvekili çıkaracak illerden İstanbul 3, Ankara 3, Bursa 2 ve İzmir 2 seçim bölgesine bölündü. Ayrıca İstanbul 98, Ankara 36, İzmir 28, Bursa 20 ve Antalya 17 vekil çıkaracak.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken Yüksek Seçim Kurulu (YSK), illerin kaç milletvekili çıkaracağını Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

4 İL 2'DEN FAZLA SEÇİM BÖLGESİNE AYRILDI

YSK, TÜİK verilerinden hareketle illerin milletvekili sayılarını yeniden belirledi. Buna göre; İstanbul 98, Ankara 36, İzmir 28, Bursa 20 ve Antalya 17 vekil çıkaracak. 18'den fazla milletvekili çıkaracak illerden İstanbul 3, Ankara 3, İzmir 2 ve Bursa 2 seçim bölgesine ayrıldı. Eskişehir ve Muş'un milletvekili sayısı 1 azalırken İstanbul 1'inci bölge ve Bayburt'un vekil sayıları 1'er tane arttı.

İSTANBUL'UN KONTENJANI 1 ARTTI

7 milletvekili ile temsil edilen Eskişehir'in milletvekili sayısı 6'ya indi. 4 milletvekili ile temsil edilen Muş ise 3'e düştü. İstanbul'un 97 olan milletvekili sayısı 98'e, Bayburt ise 1'den 2'ye yükseldi.

Seçim hazırlıkları yavaş yavaş tamamlanıyor! YSK, hangi ilden kaç vekil çıkacağı açıkladı

Servet Uzun
Servet Uzun
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