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Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Polonya'ya ziyaret gerçekleştiriyor

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Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, "Alman işgalinin milyonlarca kurbanına karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz" dedi.

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, "Alman işgalinin milyonlarca kurbanına karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Polonya'ya ziyaret gerçekleştiriyor. 2018 yılından bu yana Polonya'ya ziyaret gerçekleştiren ilk Alman Başbakan olan Scholz, başkent Varşova'da Polonya Başbakanı Donald Tusk tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Tusk, "Bugün, Avrupa'nın güçlü bir liderliğe ve güvenlik konularında ortak bir duruşa ihtiyacı bulunuyor" dedi.

2018'den bu yana ilk kez ülke kabinelerinin yer aldığı hükümetler arası istişarelere katılan Tusk ve Scholz, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Açıklamalarına Varşova'da bulunmaktan memnun olduğunu ifade ederek başlayan Olaf Scholz, "Verimli görüşmeler gerçekleştirdik.

Davetiniz ve misafirperverliğiniz için tüm Alman hükümeti adına size teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"Yeni bir Polonya- Almanya Eylem Planını kabul ettik"

Scholz, "Almanya ve Polonya iyi komşular, yakın ortaklar ve güvenilir dostlardır. İşbirliğimizi daha da genişletmek niyetindeyiz. İki ülkenin farklı alanlarda daha yakın işbirliğine girmesi de mümkün gözükmektedir. Bugünkü görüşmemizde yeni bir Polonya- Almanya Eylem Planını kabul ettik. Polonya ve Almanya, her iki ülkenin yararına olacak bir dizi program ve projeyi hayata geçirecek" ifadelerini kullandı.

"Alman işgalinin milyonlarca kurbanına karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz"

Küresel çaptaki sorun ve zorluklarla ancak birlikte yüzleşilmesi gerektiğini ve Avrupa'nın güvenliğini sadece bu şekilde sağlayabileceğini kaydeden Scholz, Alman işgali gibi meselelerin kabul edilen eylem planının tam merkezinde bulunduğunu aktardı. Scholz ayrıca Almanya'nın Avrupa'da güçlü bir Polonya istediğini de sözlerine ekledi.

"Polonya'ya tarif edilemez acılar yaşattık"

İkinci Dünya Savaşında yaşananlara da değinen Olaf Scholz, "Bu yıl, Varşova Ayaklanmasının 80. yıl dönümü ve Almanya'nın Polonya'ya yönelik saldırısının 85. yıl dönümünü olacak. Biz Almanlar, İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya'ya tarifsiz acılar yaşattık. Alman işgalinin milyonlarca kurbanına karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu sebeple görevlerimizin de farkındayız. Almanya bu acıları yaşayanlardan hayatta olanlara desteğini gösterecek. İkinci Dünya Savaşı'nın ve Nazi işgalinin Polonyalı kurbanlarını anmak için Berlin'de bir merkez kuracağız" açıklamalarında bulundu.

"Polonya ve Almanya'nın güvenliği birbirine bağlı"

Avrupa'daki güvenlik konusuna değinen Scholz açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Polonya ve Almanya'nın güvenliği birbirine bağlı. Polonya'nın güvenliği aynı zamanda Almanya'nın güvenliği anlamına geliyor. NATO müttefiki ve AB'deki ortaklar olarak güvenlik konusunda bakışımız bu şekilde olmalı. Putin, Avrupa'da barışı bozdu ve güvenliğimizi tehdit ediyor. Rusya'nın emperyalist savaşına karşı yorulmak bilmeyen bir mücadele veren Ukrayna'nın yanında birlikte durmaktayız" dedi.

"Doğru yönde adımlar"

Donald Tusk ise Scholz ve Alman hükümetinin İkinci Dünya Savaşı ile ilgili yaşananlara yönelik önerilerini olumlu karşıladığını belirterek, hayal kırıklığına uğramadıklarının altını çizdi.

"Almanya'nın güvenliğimizi öncelikli görmesi önemli"

Almanya'nın tüm kıtanın güvenliği konusunda ortak sorumluluk almaya hazır olmasının kendisi için önemli olduğunu belirten Donald Tusk, "Geleceğe baktığımızda, benim için bu, bir bakıma geçmişte olanlara da cevap verecek en büyük, en inandırıcı eylem olacaktır" ifadelerini kullandı. Avrupa'da savaş olmayacağının altını çizen Donald Tusk, Almanya'nın kıtanın güvenliği için daha büyük sorumluluk almak istemesinin değerli olduğunu belirtti.

Bütün bunların "doğru yönde atılmış adımlar ve sinyaller" olduğuna inandığını açıkladı.

"Güvenlik benim için de önceliklidir"

AB sınırları ve Avrupa Gökyüzü Kalkanı konusundaki işbirliği hakkında da görüşlerini dile getiren Donald Tusk, Güvenlik benim için de öncelikli. Almanya dahil olmak üzere tüm Avrupa ve özellikle Polonya ve Ukrayna; Rusya ve Belarus ile sınırı olduğu belli riskler ile karşı karşıya kalmakta. Scholz da bu durumun Polonya için ciddi sorunlara neden olduğunun da altını çizmiştir" açıklamasını yaptı.

"Ülke içinde sabotaj eylemleri ile karşı karşıyayız"

Polonya'nın sabotaj eylemleri riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydeden Başbakan Tusk, geniş anlamda güvenlik, yaşadığı göç konusunda işbirliği, Avrupa'nın sınırlarının güvenli bir hale getirilmesi konusunda ortak çalışmanın önemli konular arasında olduğunu vurgulayarak Scholz'un bu konulardaki yaklaşımından memnuniyet duyduğunu sözlerine ekledi.

"Doğu Kalkanı projesini önemsiyoruz"

Baltık devletlerinin Avrupa sınır güvenliği projesi olan "Doğu Kalkanı" projesinin önemini vurgulayan Başbakan Donald Tusk, Avrupa'nın doğu sınırının çok etkili bir şekilde korunmasının Almanya'nın de çıkarına olduğuna şüphesi bulunmadığını açıkladı.

Başbakan Donald Tusk, Polonya ve Almanya'nın çözüm bekleyen konularla ilgili hem de Avrupa Gökyüzü Kalkanı konusunda işbirliği yapacağına dair Almanya'nın yaklaşımı ve beyanlarından memnun olduğunu dile getirdi.

"Savaş trajedisi bir daha yaşanmamalıdır"

Polonya Başbakanı Donald Tusk, "İkinci Dünya Savaşı'nın en büyük kurbanlarından biri Polonya'dır. İkinci Dünya Savaşı'nda yaşananların faillerinden olan Almanya, bugün özgür ve demokratik Avrupa'nın güvenliğini etkili bir şekilde sağlamalıdır. Savaş trajedisi topraklarımızda bir daha yaşanmamalıdır" - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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