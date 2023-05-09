Savunma Sanayi Başkanı Demir: 'Duvar arkası ürün, depremde 30'a yakın vatandaşın enkaz altından sağ kurtarılmasını sağladı'

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Uzun zaman önce bu meskun mahal alanlarda teröre karşı yapılan mücadelelerde kullanılan duvar arkasını görüntüleyen oradaki canlının varlığını tespit eden bir sistemdi. Bir zaman sonra çok ihtiyaç olmadığı için kenara bırakılmıştı. Depremin ardından bölgeye gönderdiğimiz de ürünün ne kadar etkili olduğunu gördük. 30'a yakın vatandaşımızın enkazdan çıkartılmasında etkili oldu" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, bir dizi ziyaretleri çerçevesinde Elazığ'a geldi. Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden Başkan Demir, 'Savunma Sanayii Elazığ İl Buluşması' çerçevesinde sanayici ve akademisyenlerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Baba ocağı Elazığ'da olduklarını aktaran Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Depremin hemen sonrasında, bölgeye yönelik destek ve yardım faaliyetleri geniş ve uzun vadeli program çerçevesinde yapılması diye düşündüğümüz iskan ve istihdam projeleri ortaya koyduk. Büyük savunma sanayi şirketlerimizin bölgeye kalıcı yatırımlar ve konutların beraberinde inşa edecek bir sürece girmekti. Şirketlerimizle kafa kafaya verip hangi ilde hangi bölgede ne tür bir yatırım yapılabilir, bölgeye ne destek sağlar diye bir çalışma yaptık. Bu çalışma çerçevesinde, illerimizi teker teker gezip ziyaret ediyoruz. Kahramanmaraş'a gittik oradan Gaziantep İslahiye'ye oradan da Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gittik. Hepsinde bir yatırım kararı verdik ve her bir yatırımı da şirketlerimizin de bir tanesine adresledik. Devamında dün Malatya ve Adıyaman illerimize gittik orada yapılacak yatırımları gündeme getirdik. Bugün de Elazığ'dayız. Elazığ'a daha önceden de gelmiştik. Sanayicilerimiz ve ticaret adamlarımızla savunma sanayi için neler yapabiliriz konusunu birkaç başlık arasında konuşmuştuk. Çok küçük adımlar atılabildi ama Elazığ'da çok küçük adımların dışında özel somut bir adım ortaya çıkmadı. Bu bakımdan diğer illerde yaptığımız gibi, Elazığ'a geldiğimizde de spesifik bir proje ile gelelim dedik. İleride önü çok açık olabilecek teknolojik bir alan olsun diye düşündük. Malum son zamanlarda çip kriziyle beraber dünyada çip meselesinin ne kadar önemli olduğu görüldü ve Türkiye'de çip üretimi şimdiye kadar laboratuvar ölçeği dışında yok. Çip ile ilgili biz bir şirket kurduk. Bu şirketin ana sorumluluğu büyük çip politikasını öncelemek ve onunla ilgili çeşitli iş birlikleri yatırımlarını tarihe geçirmek, teknolojiye göre belirtmek ve çip kılıflama diye ilk adımı TÜYAR şirketimizle beraber inşallah burada atacağız" cümlelerini kullandı.

Konuşmalarına devam eden Savunma Sanayi Başkanı Demir, "Akabinde benimde yönetim kurulu başkanlığını yaptığım Savunma Teknolojileri Şirketlerimizin çeşitli ürünleri var. Bunlardan biri duvar arkası dediğimiz bir ürün. Uzun zaman önce bu meskun mahal alanlarda teröre karşı yapılan mücadelelerde kullanılan duvar arkasını görüntüleyen, oradaki canlının varlığını tespit eden bir sistemdi. Bir zaman sonra çok ihtiyaç olmadığı için kenara bırakılmıştı. Depremin ardından bölgeye gönderdiğimiz ürünün ne kadar etkili olduğunu gördük. 30'a yakın vatandaşımızın enkazdan çıkartılmasında etkili oldu. Şuan da Savunma Sanayi Teknolojilerinde afet ile ilgili teknolojilerde kullanılmasının önemini etkisini gösterdi. Onlarca yeni ürünün hem Türkiye'de hem de dünyada kullanılmasının önünü açtı. Teknolojisi geliştirilerek çalışmalar devam ediyor. Bu ürünümüzün Elazığ'da üretilmesi ile ilgili Savunma Sanayi Teknoloji Şirketimizi harekete geçirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

3'üncü adımlarının ise bir yazılım evi oluşturmak olduğunu belirten Başkan Demir, "Fırat Üniversitesi'nin ne kadar köklü ve yetkin özellikleri olduğunu biliyoruz. Türkiye genelinde de üniversitemizi yakından tanıyanlar bunu çok iyi biliyor. Genelde bir farkındalık eksikliği var ve üniversitemizin bu kabiliyetlerini hayata geçirmek, ürünleştirmek konusunda da biraz eksiğiz gibi geldi. Bir yazılım evi kurarak HAVELSAN ve STM'nin önderliğini yaptığı siber güvenlik ve çeşitli simülasyon yazılımları var. Çok geniş bir alan. Bu alanda da kuracağımız yazılım evinde bu şirketlerimizin harekete geçireceğiz ve faaliyet göstereceği ürünlerle ilgili bir yazılım kampüsü oluşturup orada da gençlerimizi yazılımı bire bir alerji etmek istiyoruz" sözlerini kullandı.

Toplantıya, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Ömer Toraman, Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk, sanayiciler ve akademisyenler katıldı. - ELAZIĞ