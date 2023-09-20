Şatıroğlu Barajı'ndan Köy Halkı Mağdur

TACETTİN DURMUŞ

Yeşil Sol Parti Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Kars'ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesinde 2015 yılında yapımı tamamlanan Şatıroğlu Barajı'nın su sızdırdığı için köy halkının mağdur olduğunu ifade etti. Koçyiğit, "Barajın yalıtımı iyi yapılmadığı için ve barajın alt zemininden su sızdırması nedeniyle köye ait araziler bataklığa dönüşmüştür ve bu nedenle köy halkımız çok ciddi mağduriyetler yaşıyor" dedi.

Yeşil Sol Parti Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, 2005 yılında yapımına başlanan ve 2015 yılında tamamlanan Şatıroğlu Barajı'nın önünde açıklama yaptı. Koçyiğit, şunları söyledi:

"KÖY HALKIMIZ ÇOK CİDDİ MAĞDURİYETLER YAŞIYOR"

"2005 yılında yapımına başlanan ve 2015 yılında tamamlanan Şatıroğlu Barajı, aslında bölgedeki tarım arazilerini sulama amaçlı olarak düşünülmüş ve yapılmış bir barajdır ama ne yazık ki üzerinden yıllar geçmesine rağmen henüz sulama kanalları yapılmamış. Sulama kanalları yapılmadığı için de bölge halkı hiçbir şekilde bu barajdan faydalanamıyor. Aksine barajın yalıtımı iyi yapılmadığı için ve barajın alt zemininden su sızdırması nedeniyle köye ait araziler bataklığa dönüşmüştür ve bu nedenle köy halkımız çok ciddi mağduriyetler yaşıyor. Biz biliyoruz bundan önce AKP iktidarı bu barajla ilgili olarak halk şikayetini dile getirdiğinde seçimden sonra bu barajın bütün sorunlarını gidereceklerini, sulama kanallarını yapacaklarını, su tutulması için gerekli düzenleme ve izolasyonunu yapacaklarını ifade etmişlerdi ama hali hazırda onlarca seçim geçti. Ne yazık ki hem Şatıroğlu köyünün hem Pazarcık halkının ve çevre köyleri de yaşayan insanlarımızın mağduriyetleri hiçbir şekilde giderilmiş değil. Biz buradan bir kez daha ifade ediyoruz; burası zaten sınırlı bir şekilde mevsimsel olarak tarım yapılan bir yer. Bölge halkının tek geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Oysa bu baraj ile sulu tarıma geçmek için yapılmış olmasına rağmen kullanılır durumda olmadığı için halk ciddi bir mağduriyetler yaşamaktadır.

"BU İNSANLARIN MAĞDUR EDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Biz buradan bir kez daha yetkililere Pazarcık halkı, Şatıroğlu köyü ev çevre köyler olarak sesleniyoruz; bu barajın sorunları hızlı bir şekilde giderilmeli, baraj güçlendirilmeli, sulama kanalları çok hızlı bir şekilde tamamlanmalıdır. Böylece bölge halkı tarım arazilerini sulayabilsin ve çok hızlı bir şekilde sulu tarıma geçirilsin. Yoksa bu barajın tek bir amaçla yapıldığı açığa çıkar, o da bazı yandaş müteahhitlere para kazandırmaktır. Biz bunları AKP politikalarından çok iyi biliyoruz. Kars'ta hastane yapılıyor, 10 yıl sonra yıkılıyor yerine yenisi yapılıyor. Bu barajda iyi bir şekilde yapılmadığı için su sızdırıyor ve tarım arazileri bataklığa dönüşüyor. Yol yapılıyor ana 3 -5 yıl sonra çöküyor. Sıcak asfalt yapılası gereken yollara beton döküyorlar. Köy yollarını yapmıyorlar. Böylesine kadim bir kentin insanların bu şekilde mağdur edilmesi kabul edilemez. Burada yaşayan insanlarda vergi veriyor ve hizmetin en iyisini hak ediyorlar ama ne yazık ki AKP döneminde bırakın hizmeti ayrımcı uygulamalara tanıklık ediyoruz. Gördüğünüz gibi arkamızdaki baraj da halkın mağduriyetini derinleştiren bir örnektir."