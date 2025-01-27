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Satılmış Büyükcanayakın'ın ismini veren İmamoğlu'na jet soruşturma

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine göndermede bulunarak CHP'li belediyelerle ilgili rapor hazırlayan bilirkişinin adını "Heybedeki turpun büyüğü Satılmış Büyükcanayakın" ifadeleriyle açıkladı. İmamoğlu kürsüden iner inmez hakkında "Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Saraçhane'de soruşturmalar ve hukuksuzluklara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"OLMAYAN RAPORU VARMIŞ GİBİ MAHKEMEYE SUNDU"

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı sırasında bir ihale nedeniyle hakkında dava açıldığını belirten İmamoğlu, bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın'ın "olmayan raporu varmış gibi mahkemeye sunduğunu" söyledi.

"ARKASINDA ÇOK GÜVENDİĞİ KİŞİLER VAR"

"Heybedeki turpun adı Satılmış Büyükcanayakın" diyen İmamoğlu, "Arkasında çok güvendiği kişiler var. Yeni bilirkişi raporu geldi. Olmayan rapordan bahsedecek kadar gözü kara" dedi.

KÜRSÜDEN İNER İNMEZ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında, bilirkişi Satışmış Büyükcanayakın ile ilgili bilgileri paylaştığı konuşması biter bitmez soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün düzenlediği basın toplantısında Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir kısım soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden biri olan şahsı, soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef göstermek suretiyle, ayrıca bu amaçla ismini de açıklayarak yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği tespit edildiğinden Türk Ceza Kanunu'nun 277 ve 288'nci maddeleri uyarınca resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

"EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE TALİMAT VERİLDİ"

Açıklamada, "Ayrıca yazılı ve görsel medyada bu yönde söylemlerde bulunanlar için gerekli tespitin yapılarak soruşturma başlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Satılmış Büyükcanayakın'ın ismini veren İmamoğlu'na jet soruşturma
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (28)

Haber YorumlarıOflu Hakan:

bunları kasıtlı yapıyor İmamoğlu.tutuklanıp mağduru oyuncak güya

Yorum Beğen115
Yorum Beğenme101
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Haber YorumlarıVEFA:

Adam tuvalete gitse, mıçtı diye soruşturma açacaksınız! Hem de, Memlekette asıl soruşturulacaklar da Harun olacağız deyip Karunlaşıp saltanat hayatı yaşarken!

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme82
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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

bilerek geriyor bu adam. bildiğiniz mağdur edebiyatını oynayacak. o yüzden yaptığı tek şey ona buna sataşmak

Yorum Beğen79
Yorum Beğenme63
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Haber YorumlarıYusuf Aydin:

Bu adamda belasını arıyor kendini zorla içeri tıktıkdırma derdinde güya mazlum rolüne yatıp seçimlere girecek ah akıl ah sen nerdesin

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme36
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Haber YorumlarıAdem Bilican:

atmosferdeki ortak oksijeni tükettiği için, karşıdakine hak ihlalinden bir soruşturma daha açın bence

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme49
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Haber YorumlarıERSAN ELMAS:

Hadi bu seçimide Cb kazansın. Herkes eceliyle ölecek. O zaman ne yapacaksınız? Ampilciler sizi kim yıkayacak o zaman....

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Yorum Beğenme50
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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

İmam eğer planların tutmazsa seni kimse kurtaramıcak devlet unutmaz bu cesaretli havalarını :)

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Haber YorumlarıKim kimse:

AKP den soğudum yeminle bune ya.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Turp un en büyük zararı mineral kaybına neden olmasıdır. O yüzden turpun büyüğü Size baya bir menaral kaybı yaşatacak gibi görünüyor. Siz zannediyorsunuz ki? Istanbul da o kadar oy aldım tüm CHP liler beni destekliyor. O kadar çok içtiğiniz insan var ki şaşarsınız. Tek başınıza bir seçim yapım bakalım kaç oy alacaksınız? Parmakla oy verin diyenler bir çıksın devreden neler olur neler.7 parti bir dünya oldunuz ancak o kadar fark oldu. O da aday ve yorum hatasıydı bana gore. Siz ancak konuşursunuz

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme31
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Haber YorumlarıAbdulbaki null:

Zorluyor çok zorluyor

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme11
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