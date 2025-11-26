Haberler

Sasalı'nın Doğal Mirası İçin İmar Planları Yeniden Onaylanıyor

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Çiğli Sasalı'nın doğal mirasını koruma amaçlı imar planlarının bakanlık tarafından yeniden onay sürecine alındığını duyurdu. Bu adımın, İzmir'in ekolojik değerlerini koruma ve bölgedeki yatırım süreçlerini kolaylaştırma açısından önemli bir kazanım olduğu belirtildi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Çiğli Sasalı'nın doğal mirasını güvence altına alan koruma amaçlı imar planlarının bakanlık tarafından yeniden onay sürecine alındığını duyurdu. Saygılı: "Mahkeme kararları ve teknik düzenlemeler doğrultusunda plan bütünlüğü sağlanarak, yatırım ve uygulama süreçlerinin önü açıldı. Sasalı'nın geleceğini koruyan bu adım, İzmir'imiz için büyük bir kazanımdır." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi, "İzmir'in en önemli doğal ve ekolojik değerlerinden biri olan Çiğli Sasalı bölgesine ilişkin koruma amaçlı imar planlarında uzun süredir devam eden idari süreçte önemli bir aşama başarıyla tamamlanmıştır. Bilindiği üzere, Sasalı Mahallesi'nde 3. Derece Doğal Sit Alanını kapsayan planlar, mahkeme kararları ve ilgili kurum görüşleri doğrultusunda yeniden değerlendirilmek üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na iletilmişti. AK Parti İzmir İl Başkanlığı olarak, ilgili kurumlarımızla birlikte süreci yakından takip ettik ve bugün Ankara'da bakanlık nezdinde gerçekleştirilen teknik görüşmelerde önemli bir sonuç elde ettik. Bu çerçevede; 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları tüm teknik düzenlemeler ve koruma-kullanma dengesi gözetilerek yeniden onay sürecine alınmıştır. Bakanlık yetkilileri, plan bütünlüğünün sağlandığını belirterek Sasalı'nın doğal kimliğini koruyan ve geleceğini güvenceye alan bu planların en kısa sürede onaylanacağı yönünde olumlu görüş bildirmiştir."

Sürecin, Kuş Cenneti'nin ekolojik etkilenme alanında bulunan Sasalı'nın koruma statüsünün güçlendirilmesi, hukuki ve planlama belirsizliklerinin giderilmesi, yatırım ve uygulama süreçlerinin önünün açılması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Saygılı, "İzmir'in çevresel mirasını titizlikle korurken aynı zamanda sağlıklı gelişimini sağlayacak olan bu adım, şehrimizin geleceği adına önemli bir kazanımdır. İzmir için çalışmaya, milletimizin her bir değerini korumaya ve güçlendirmeye kararlılıkla devam ediyoruz." diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
