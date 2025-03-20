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İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına Erdoğan'dan ilk yorum

Saraçhane'de kalabalığa seslenen Dilek İmamoğlu'nun o cümlesi tartışma yarattı

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Gözaltındaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Saraçhane mitinginde yaptığı konuşmada "Bugün gözaltına alınan kent lokantası sayesinde et yüzü gören emeklilerdir" ifadesini kullandı. Dilek İmamoğlu'nun bu cümlesi yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren kalabalık, dün akşam Saraçhane'de toplandı.

"ET YÜZÜ GÖREN EMEKLİ GÖZALTINDADIR"

İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu burada yaptığı konuşmada "Bugün sabah saatlerinden itibaren gözaltında olan sadece Ekrem İmamoğlu değildir. 16 milyon İstanbullunun iradesi gözaltındadır. Kent Lokantası sayesinde et yüzü gören emekli gözaltındadır. Yurtta kalıp, okuyabilen gençler gözaltındadır. Ücretsiz ulaşım kullanabilen genç anneler gözaltındadır. Bugün gözaltında olan hukuk devletidir, demokrasidir; adalettir" ifadelerine yer verdi.

"SADAKA VERİYORLAR SANKİ"

Konuşması sık sık sloganlarla bölünen Dilek İmamoğlu'nun konuşmasında kullandığı "Bugün gözaltına alınan kent lokantası sayesinde et yüzü gören emeklilerdir" ifadesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir kesim Dilek İmamoğlu'nun bu sözlerini desteklerken bir kesim de "Sadaka veriyorlar sanki" diyerek bu sözleri eleştirdi.

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Ekrem başkanı almakla çok büyük hata yaptılar bence kara kara düşünüyorlar, ülke ayağa kalktı artık oturmaz.
  • Sadaka veriyorlar sanki konuşmaya bak.
  • Bu da Başak Demirtaş'ı taklit ediyor.
  • Bu nasıl üslup?
  • Çok yanlış bir söylem olmuş.
  • Keşke okuyarak değil de içinden geçenleri söyleseydin.
  • Sadaka mı verdiniz? Bu nasıl üslup?
Saraçhane'de kalabalığa seslenen Dilek İmamoğlu'nun o cümlesi tartışma yarattı
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (179)

Haber YorumlarıOrhan Yarımcalı:

çok doğru söylemiş emekli sürünüyor bitirdiler emeklileri

Yorum Beğen1446
Yorum Beğenme2082
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdhzmr7j26g:

kaccesitemekli sinifivar acolan kacgunpirim üzerinden emekli olmus

yanıt12
yanıt4
Haber YorumlarıOrhan Yarımcalı:

olsun et yemesinler makarna yeter makarnacılara dislike atan trol makarnacılar

yanıt13
yanıt54
Haber YorumlarıEnes:

Emekliyim kimsenin bittiği yok 42 yaşında maaş alıyorum ve ekstradan çalışıyorum babam çalışamıyor 70 yaşında ve 2 tane maaş alıyor . Çalışamayan emeklilerin evine 2 maaş giriyor . Genç emekliler zaten çalışıyor . Algı yapmayın

yanıt63
yanıt22
Haber Yorumlarımehmet ay:

ne müthiş bir buluş kent lokantası yüzyılın buluşu tebrikler emekli kent lokantasında et yemiş siz boğaza nazır villalarda kuru ekmekmi yiyorsunuz

Yorum Beğen2609
Yorum Beğenme503
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGerçekacıdır:

İBB den ihale alan şirket sahibi 40 milyon Villayı ekrem İmamoğlu na 10 milyona vermiş. işe bak sen.

yanıt69
yanıt7
Haber Yorumlarıhs6v29ncj8:

yurtdışında ıstakozları götürenlere de sesin çıktı mı memned ağa

yanıt24
yanıt17
Haber Yorumlarıongun yıldız:

Sizin Destekledikleriniz saraylarda simit kemiriyo dimi.

yanıt11
yanıt35
Haber YorumlarıNazmi Başpinar:

boğza nazır vilyemek sızin klasınızı sarsıyor.Siz italyanın en lüks lokantaları keser

yanıt24
yanıt3
Haber YorumlarıNazlı Güzel:

İktidarda ne üsluplar gördük Allah şahit.

Yorum Beğen814
Yorum Beğenme831
yanıtYanıtla
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