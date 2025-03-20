Saraçhane'de kalabalığa seslenen Dilek İmamoğlu'nun o cümlesi tartışma yarattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren kalabalık, dün akşam Saraçhane'de toplandı.

"ET YÜZÜ GÖREN EMEKLİ GÖZALTINDADIR"

İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu burada yaptığı konuşmada "Bugün sabah saatlerinden itibaren gözaltında olan sadece Ekrem İmamoğlu değildir. 16 milyon İstanbullunun iradesi gözaltındadır. Kent Lokantası sayesinde et yüzü gören emekli gözaltındadır. Yurtta kalıp, okuyabilen gençler gözaltındadır. Ücretsiz ulaşım kullanabilen genç anneler gözaltındadır. Bugün gözaltında olan hukuk devletidir, demokrasidir; adalettir" ifadelerine yer verdi.

"SADAKA VERİYORLAR SANKİ"

Konuşması sık sık sloganlarla bölünen Dilek İmamoğlu'nun konuşmasında kullandığı "Bugün gözaltına alınan kent lokantası sayesinde et yüzü gören emeklilerdir" ifadesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir kesim Dilek İmamoğlu'nun bu sözlerini desteklerken bir kesim de "Sadaka veriyorlar sanki" diyerek bu sözleri eleştirdi.

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;