Saraçhane'de kalabalığa seslenen Dilek İmamoğlu'nun o cümlesi tartışma yarattı
Gözaltındaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Saraçhane mitinginde yaptığı konuşmada "Bugün gözaltına alınan kent lokantası sayesinde et yüzü gören emeklilerdir" ifadesini kullandı. Dilek İmamoğlu'nun bu cümlesi yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren kalabalık, dün akşam Saraçhane'de toplandı.
"ET YÜZÜ GÖREN EMEKLİ GÖZALTINDADIR"
İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu burada yaptığı konuşmada "Bugün sabah saatlerinden itibaren gözaltında olan sadece Ekrem İmamoğlu değildir. 16 milyon İstanbullunun iradesi gözaltındadır. Kent Lokantası sayesinde et yüzü gören emekli gözaltındadır. Yurtta kalıp, okuyabilen gençler gözaltındadır. Ücretsiz ulaşım kullanabilen genç anneler gözaltındadır. Bugün gözaltında olan hukuk devletidir, demokrasidir; adalettir" ifadelerine yer verdi.
"SADAKA VERİYORLAR SANKİ"
Konuşması sık sık sloganlarla bölünen Dilek İmamoğlu'nun konuşmasında kullandığı "Bugün gözaltına alınan kent lokantası sayesinde et yüzü gören emeklilerdir" ifadesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir kesim Dilek İmamoğlu'nun bu sözlerini desteklerken bir kesim de "Sadaka veriyorlar sanki" diyerek bu sözleri eleştirdi.
Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
- Ekrem başkanı almakla çok büyük hata yaptılar bence kara kara düşünüyorlar, ülke ayağa kalktı artık oturmaz.
- Sadaka veriyorlar sanki konuşmaya bak.
- Bu da Başak Demirtaş'ı taklit ediyor.
- Bu nasıl üslup?
- Çok yanlış bir söylem olmuş.
- Keşke okuyarak değil de içinden geçenleri söyleseydin.
- Sadaka mı verdiniz? Bu nasıl üslup?