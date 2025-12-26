SAPANCA GÖLÜ ALARM VERİYOR - Milletvekillerinden Sapanca Gölü'ndeki kuraklığa yönelik çözüm önerileri ve değerlendirme Açıklaması

GAZİ NOGAY/KEMAL KARADAĞ/AYKUT YILMAZ - Milletvekilleri, Sapanca Gölü'ndeki kuraklığı değerlendirerek, çözüm önerilerinde bulundu.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Sapanca Gölü'nün Sakarya'nın önemli güzelliklerinden biri olduğunu belirtti.

Sapanca Gölü'nün kuraklık nedeniyle geldiği durumun üzücü olduğuna işaret eden Erdoğan, kurumlarla, vatandaşlarla göle sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, Sakarya Valiliğinde "Kuraklık Komisyonu" kurulduğunu, bu konuda Valiliğin yanı sıra Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün çalışmalar yaptığını aktardı.

Tüm kurumların "alarm" halinde olduğunu dile getiren Erdoğan, dünyanın kuraklıkla mücadele ettiğini vurguladı.

Yapılan çalışmaları anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hem Sakarya hem Kocaeli kısmı Sapanca Gölü'nden içme suyu kullanımını oldukça azalttı, bu iyi bir haber. Kocaeli'ndeki bir firma ciddi kullanım yapıyordu, o neredeyse kullanımını bitirme noktasına geldi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Yusuf Alemdar da Sapanca Gölü'nü tamamıyla mercek altına aldı. Sapanca Gölü etrafındaki izinsiz, ruhsatsız, kaçak yapılarla ilgili proje oluşturuldu. Gölün etrafını korumak, Gölü korumak için en önemli noktalardan bir tanesi. Yaklaşık 1,5 kilometre kadar gölün bir tarafından proje başlatıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı projeyle Gölün etrafı korunuyor olacak."

Sakarya'nın göç alan bir şehir olduğunu kaydeden Erdoğan, nüfus sayısındaki artış dolayısıyla su ve enerji kullanımının önemli seviyelere ulaştığını hatırlattı.

Erdoğan, ek önlemlerin alındığını belirterek, "Yakın projeksiyondaki planımızda Sapanca Gölü'nden aldığımız içme suyunu oldukça minimize etmek var. Bunun için en önemli şey barajlar. İki çok önemli barajımız var, biri Ballıkaya, bir diğeri de Çamdağı. Ballıkaya 2026'da hizmet vermeye başlayacak ve kapasitesi yılda 109 milyon 75 bin metreküp, bu önemli bir su kaynağı olacaktır. Çamdağı Barajı da kuzey bölge için kurtarıcı alan olacak." diye konuştu.

Kaçak suyun önlenmesi için gerçekleştirilenleri de dile getiren Erdoğan, Hendek, Akyazı ve Sakarya'da su kaçaklarının tespit edildiğini, bu bölgelerde altyapının yenileneceğini ifade etti.

Akyazı-Hendek arasında 63 kilometrelik içme suyu hattının oluşturulduğunu, Sapanca'da da 45 kilometrelik hat planlandığını kaydeden Erdoğan, içme suyu altyapısının yenilenerek kaçak suyun en aza indirilmesi konusunda çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Erdoğan, 2024'te 32 yeni su kaynağının bulunduğunu, bu yıl yeni kaynak sayısının 50'ye çıkarıldığını bildirdi.

Su miktarının artırılması ve baraj yatırımları konusunda çalışmalar yaptıklarına işaret eden Erdoğan, kaçak su ve kaçak yapılarla da mücadele edildiğini belirtti. Erdoğan, bu konuda kurum ve kuruluşlarla organize şekilde hareket edildiğini vurguladı.

Kentteki su yatırımları hakkında bilgi veren Erdoğan, 2025'te 413 kilometre içme suyu, 103 kilometre kanalizasyon ve 34 kilometre yağmur suyu hattının yapıldığını, bunların maliyetinin de 1 milyar 350 milyon lira olduğunu ifade etti.

Mücadeleyi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri, Valilik ve belediyelerle yürüttüklerini kaydeden Erdoğan, vatandaşların katkısını da önemli bulduklarını vurguladı.

Erdoğan, Anadolu Ajansı'na (AA) Sapanca Gölü konusundaki hassasiyeti dolayısıyla teşekkür etti.

MHP'li Bülbül: "Kaçak kullanımların önlenmesi lazım"

MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Sapanca Gölü'ndeki durumu yakından takip edip haberleştirdiği için AA'ya teşekkür etti.

Sapanca Gölü'nün Türkiye'nin en nadide göllerinden biri olduğunu belirten Bülbül, Gölün önemli bir tatlı su kaynağı konumunda bulunduğunu anımsattı.

Son dönemde iklim değişikliği ve yaşanan kuraklık nedeniyle gölün su seviyesinde yaşanan azalmaya dikkati çeken Bülbül, bu durumun göldeki biyolojik dengeyi de bozduğuna işaret etti.

Bülbül, Sapanca Gölü'nün koruma altında olduğunu anımsatarak, gölde şu an yaşanan durumun ilave tedbirlerin de alınmasını gerekli kıldığını vurguladı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar ve ilgili bürokratların bu konuda önemli çalışmalarının olduğunu belirten Bülbül, bu süreçte çalışmalara destek verdiklerini dile getirdi.

Sakarya için içme suyu kaynağı alternatifi olarak Ballıkaya Barajı'nın bulunduğunu hatırlatan Bülbül, bunun ishale hattının yapımıyla alakalı eksikliğin yakın zamanda giderileceğini ifade etti.

MHP'li Bülbül, Sapanca Gölü'nde mevcut durumu daha iyi duruma getirecek dönemsel bazı tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayarak, alternatif su kaynaklarının temin edilmesi durumunda Sapanca Gölü'nde baskı ve stresin azalacağını dile getirdi.

Sapanca Gölü'nü besleyen 8 derenin olduğunu ifade eden Bülbül, "Sapanca Gölü'nü besleyen 8 derede yaşanan mevzuata aykırı kullanımların, su fabrikalarının, şişeleme tesislerinin varsa kullanımındaki usulsüzlüklerin tespit edilerek bunların üzerine yoğunlaşılması gerekiyor. Bu derelerin suyu, neredeyse Sapanca Gölü'ne varmadan bitmekte. Yeraltı sularımız ciddi bir şekilde azalmakta, bunda da kaçak kuyular etkili olmakta. Bunların da kontrol altına alınması, kaçak kullanımların önlenmesi lazım." diye konuştu.

Bülbül, Sapanca Gölü'nün mevcut havzasına dikkati çekerek, burada turizm maksatlı olanlar da dahil kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi, betonlaşmanın azaltılması, toprağın daha fazla serbest kalabileceği bir şekilde havzanın korunması gerektiğini vurguladı.

Yağmur suyunun toprağa nüfuz edebileceği bir ortamın sağlanması gerektiğine işaret eden Bülbül, geçmişte doğal ortamın böyle olduğunu hatırlattı. Doğal ortamın insan eliyle bozulduğunu dile getiren Bülbül, bir iki yıl boyunca Sapanca Gölü'nde kuraklık yaşansa bile Gölü ayakta tutabilecek tedbirleri alacaklarını söyledi.

Sanayi tesislerinin su kullanımına da değinen Bülbül, sanayi tesislerinin soğutma suyu kullanımına işaret etti. Bülbül, şöyle konuştu:

"Sanayi tesislerinin başka alternatif kaynaklarla bu işlerini yapmaları gerektiğini söylemek gerekiyor. Şu an itibarıyla içilebilecek bir suyu, sanayi kullanımında heba etmek çok lüks bir şey. Bu noktada da acilen bir tedbir alınması lazım. Diğer illerin, Yalova'nın kullanımı söz konusuydu, bunun durdurulduğu ifade ediliyor. Şu an için Kocaeli ve Sakarya üzerinde bu kalacaksa alternatif su kaynakları temin edilecek ve mevcut kayıp kaçak kullanımlar ve yer altı sularını besleyecek düzenlemeler, çalışmalar ivedilikle yapılmalı."

CHP'li Taşkent: "Koruyarak kullanma yerine, kullanarak tüketme yolunu seçtik"

CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, Sapanca Gölü'nün kentin temel içme suyu kaynağı olduğuna dikkati çekerek, kritik seviyeye inen su seviyesindeki azalmaya karşı yoğun tedbir alınması gerektiğini vurguladı.

Sadece Sapanca Gölü'nde değil Türkiye'nin birçok noktasındaki göllerde "tehlike çanlarının çaldığını" söyleyen Taşkent, "Sapanca Gölü için kendimize de biraz sorumluluk yüklemeliyiz. Çünkü hoyratça kullanıyoruz. Suyumuzu, 'acil bir durum yok' diye çok rahat ve hoyratça kullandık. Koruyarak kullanma yerine, kullanarak tüketme yolunu seçtik." ifadelerini kullandı.

Taşkent, Sapanca Gölü Havzasını Koruma Yönetmeliği gereğince Göl ve Havzasının korunmasına ilişkin belediyelerin, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresinin (SASKİ), Devlet Su İşlerinin, Tarım ve Orman Bakanlığının yetki ve sorumlulukları bulunduğuna işaret ederek, bu alandaki yetki ve sorumluluğun tek bir otorite üzerinden sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini savundu.

İklim değişikliğine bağlı kuraklığın, Sapanca Gölü'nün su seviyesinin azalmasının nedenlerinden biri olduğunu anlatan Taşkent, şöyle konuştu:

"Sapanca Gölü'nün su seviyesinin azalmasında farklı nedenler de var. Gölü besleyen dereler üzerinde kurulu su fabrikaları da hoyratça su çekiyorlar. Buna yetkili kurumlarımız da izin veriyor. Bunun sınırlandırılması gerekiyor. Büyük şirketler gölden kendi üretimleri için çok büyük miktar su çekiyor. Bunun kısıtlanması veya alternatif kaynaklar bulunması gerekiyor. Ayrıca Sakarya'da içme suyuna destek anlamında yapılan Ballıkaya Barajı'nın sonuna geldik. Bunun bir an önce programa alınıp hızlandırılması gerekiyor."

Bilinçsiz su tüketiminin de azaltılması gerektiğini belirten Taşkent, "Bu konuda yerel yetkililerin, vatandaşlarımızı ve kendimizi de katarak söylüyorum, eğer bugüne kadar gerekli tedbirleri alıp halen Göldeki suyu azalan bir seviyede tutuyorsak, bizim de bu sorumluluğu üzerimize alıp 'bir yerlerde eksik yapıyoruz' demeliyiz. Biz geç kaldık. Artık tehlikeli noktayı bile geçmiş durumdayız. Bütüncül devlet politikasıyla bu sorunun ele alınması gerekiyor." değerlendirmelerinde bulundu.

CHP'li Taşkent, Sapanca Gölü'nün ekolojik yapısının korunması için çevresinde yapılaşmaya izin verilmemesi gerektiğini, ayrıca Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında Göl kenarındaki sazlıkların kesilmemesi gerektiğini savundu.