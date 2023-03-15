Şanlıurfa'da tepki gösterilen Kılıçdaroğlu olayla ilgili konuştu: Millet İttifakı'nın iktidarında protesto suç olmayacak

Selin vurduğu Şanlıurfa'da bir grubun protestosuna uğrayan cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, olayla ilgili konuştu. Organize bir iş olup olmadığını bilmediğini belirten Kılıçdaroğlu, "AK Parti Gençlik Kolları deniyor ama önemli değil gerçekten. Şunu net biliyorum ki, Millet İttifakı'nın iktidarında protesto suç olmayacak. Eksik kalırsak, çekeceğiz vatandaşın tepkisini. Yetersiz kalırsak, istifa edecek yöneticiler. Biz gitmekte olan iktidara hiç benzemeyeceğiz" dedi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile birlikte selin vurduğu Şanlıurfa'yı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, protesto edildi.

KILIÇDAROĞLU PROTESTOSU ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Kılıçdaroğlu'nun açıklama yaptığı sırada bir grup, "Burası siyaset yeri değil, acımız var ya. HDP nerede" diye tepki gösterip yuh çekti. Bunun üzerine çevredeki diğer vatandaşlar da Kılıçdaroğlu'nu yuhalayanlara tepki gösterip "Hükümet istifa" sloganı attı.

"MİLLET İTTİFAKI'NIN İKTİDARINDA PROTESTO SUÇ OLMAYACAK"

Kılıçdaroğlu kendisine yapılan protesto ile ilgili gazeteci İsmail Saymaz'a konuştu. Kılıçdaroğlu, olayla ilgili "Organize bir iş midir, yoksa vatandaşın doğal tepkisi midir, bilmiyorum. AK Parti Gençlik Kolları deniyor ama önemli değil gerçekten. Şunu net biliyorum ki, Millet İttifakı'nın iktidarında protesto suç olmayacak. Eksik kalırsak, çekeceğiz vatandaşın tepkisini. Yetersiz kalırsak, istifa edecek yöneticiler. Biz gitmekte olan iktidara hiç benzemeyeceğiz. Sabırla, sükunetle eğileceğiz vatandaşımızın önünde. Belediyelerimiz sahada olacak, gerekeni yapacağız." ifadelerini kullandı.