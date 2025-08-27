DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Şanlıurfa'da öğretmen açığı olduğunu söyledi.

Şenyaşar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa'ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şanlıurfa'da elektrik kesintileri yaşandığını anlatan Şenyaşar, bu durumun vatandaşları olumsuz şekilde etkilediğini belirtti.

Okulların kısa süre sonra açılacağını anımsatan Şenyaşar, "Şanlıurfa, nüfus artışının en fazla olduğu illerin başında geliyor. Her yıl ilkokula başlayan öğrenci sayısı artıyor ama derslik ve okul sayısı değişmiyor. Şanlıurfa'da 12 bin öğretmen açığı var. Bunun giderilmesi gerekiyor. Şu an birinci sınıflarda ortalama öğrenci sayısı 37'dir. Bazı okullarda bir sınıftaki öğrenci sayısı 50'yi geçiyor." diye konuştu.