Şanlıurfa'da 12 Bin Öğretmen Açığı Var
DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Şanlıurfa'daki öğretmen açığını ve eğitimdeki sorunları Meclis'te yaptığı basın toplantısında gündeme getirdi. Nüfus artışına rağmen okul ve derslik sayısının yetersiz olduğunu belirtti.
DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Şanlıurfa'da öğretmen açığı olduğunu söyledi.
Şenyaşar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa'ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Şanlıurfa'da elektrik kesintileri yaşandığını anlatan Şenyaşar, bu durumun vatandaşları olumsuz şekilde etkilediğini belirtti.
Okulların kısa süre sonra açılacağını anımsatan Şenyaşar, "Şanlıurfa, nüfus artışının en fazla olduğu illerin başında geliyor. Her yıl ilkokula başlayan öğrenci sayısı artıyor ama derslik ve okul sayısı değişmiyor. Şanlıurfa'da 12 bin öğretmen açığı var. Bunun giderilmesi gerekiyor. Şu an birinci sınıflarda ortalama öğrenci sayısı 37'dir. Bazı okullarda bir sınıftaki öğrenci sayısı 50'yi geçiyor." diye konuştu.