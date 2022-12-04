ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlik buluşmasında türkülere eşlik etti (2)
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İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi Şanlıurfa Gençlik Buluşması Buluşmaya katılan davetliler Sanatçı İbrahim Tatlıses'in şarkı söylemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şarkıya eşlik etmesi Buluşmaya katılan davetlilerin şarkılara eşlik etmesi ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa...
İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi
Şanlıurfa Gençlik Buluşması
Buluşmaya katılan davetliler
Sanatçı İbrahim Tatlıses'in şarkı söylemesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şarkıya eşlik etmesi
Buluşmaya katılan davetlilerin şarkılara eşlik etmesi ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Gençlik Buluşması kapsamında Haliliye ilçesindeki İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi. (9)
Kaynak: AA / Politika