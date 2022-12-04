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ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlik buluşmasında türkülere eşlik etti (2)

Politika Haberleri

İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi Şanlıurfa Gençlik Buluşması Buluşmaya katılan davetliler Sanatçı İbrahim Tatlıses'in şarkı söylemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şarkıya eşlik etmesi Buluşmaya katılan davetlilerin şarkılara eşlik etmesi ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa...

İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi

Şanlıurfa Gençlik Buluşması

Buluşmaya katılan davetliler

Sanatçı İbrahim Tatlıses'in şarkı söylemesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şarkıya eşlik etmesi

Buluşmaya katılan davetlilerin şarkılara eşlik etmesi ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Gençlik Buluşması kapsamında Haliliye ilçesindeki İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi. (9)

Kaynak: AA / Politika

Recep Tayyip Erdoğan İbrahim Tatlıses Şanlıurfa Gençlik Politika Haberler

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