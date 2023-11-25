Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Öğretmenleri Evlerinde Ziyaret Etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 24 Kasım Öğretmenler günü dolaysıyla emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret etti. Beyazgül, emekli öğretmenlere çiçek takdim ederek öğretmenler gününü kutladı ve kentte yapılan çalışmalar hakkında sohbet etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Öğretmenler günü dolaysıyla emekli Öğretmenleri evlerinde ziyaret etti.

Beyazgül, 24 Kasım Öğretmenler günü dolaysıyla emekli olan öğretmenleri evlerinde ziyaret etti. Öğretmenler günü nedeniyle Beyazgül, ilk olarak emekli Öğretmen Aysel Köylü'yü evinde ziyaret etti. Beyazgül, Köylü'ye çiçek takdim ederek öğretmenler gününü kutladı. Beyazgül, daha sonra emekli Öğretmen Cahit Göncü, evinde ziyaret etti. Cahit Göncü'ye çiçek takdim eden Beyazgül, Göncü'nün öğretmenler gününü kutladı.

Öğretmenler günü nedeniyle emekli Öğretmenleri ziyaret eden Beyazgül, Göncü ile kente dair yapılan çalışmalar hakkında sohbet etti. Şanlıurfa'da gençlere yönelik birçok çalışmayı yaparak kenti turizm alanında ileriye götürdüklerini anlatan Beyazgül, kentin dokusuna uygun tarihi yapıları gün yüzüne çıkardıklarını ifade etti. Kızılkoyun, Kızılay Çay Bahçesi ve Belediye Çay Bahçesi ile kentti geleceğe hazırladıklarını anlatan Beyazgül, Şanlıurfalı güzel insanların duasıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Şanlıurfa'da yapılan birçok başarılı çalışmadan dolayı Beyazgül'e teşekkür eden emekli Öğretmen Cahit Göncü, Beyazgül'ün topluma yararlı birçok çalışma yaptığını anlattı. Halk ekmeğin Şanlıurfa'da hayata geçirilmesinden son derece mutlu olduklarını ifade eden Göncü, daha kaliteli ekmek yediklerini söyledi. - ŞANLIURFA