Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Yakubiye Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek yapılan ve yapılacak olan çalışmaları anlattı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Yakubiye Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Beyazgül, kentte yapılan ve yapılacak olan çalışmaları anlattı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Yakubiye Mahallesi'nde esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştiren Beyazgül, esnaflara hayırlı işler dileklerinde bulunurken vatandaşların da taleplerini dinledi. Esnaf ve vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Beyazgül, büyükşehir belediyesi tarafından yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında da fikir alışverişinde bulundu.

"Şehir değişmiş ve çok güzelleşmiş"

Gaziantep'ten çocuklarıyla birlikte Şanlıurfa'ya gelen bir ziyaretçi ile karşılaşan Beyazgül, çocukları oyuncaklarla sevindirdi. Şanlıurfa'ya sürekli geldiğini ve kentin çok değişerek güzelleştiğini ifade eden vatandaş, Şanlıurfa'nın Güneydoğu'nun incisi haline geldiğini belirtti. - ŞANLIURFA