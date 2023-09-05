Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Bahçelievler Mahallesinde Esnafla Buluştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Bahçelievler Mahallesindeki esnafla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Beyazgül ayrıca çocuklara oyuncak hediye etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Bahçelievler Mahallesindeki esnafla bir araya geldi. Beyazgül esnafın talep ve önerilerini dinledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sabahın erken saatlerinde esnafla bir araya geldi. Bahçelievler ve Atatürk Bulvarındaki esnafla bir araya gelen Beyazgül, talep ve önerileri dinledi. Hayırlı işler temennisinde bulunan Beyazgül, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Yaklaşık 2 saat süren ziyarete Şair Şevket Mahalle Muhtarı Ahmet Altun eşlik etti. Çocuklara oyuncak hediye eden Beyazgül, miniklerle yakından ilgilendi. - ŞANLIURFA