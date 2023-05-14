Sandıkların kapanması sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama: Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam

Türkiye genelinde sandıkların kapanması ve oy sayım işlemine geçilmesinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Paylaşımında seçime yönelik yüksek katılıma vurgu yapan Erdoğan, "Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi için Türkiye genelinde vatandaşlar sabah saat 08.00'den itibaren sandık başına gitti. Oy kullanma işlemi saat 17.00'de bitti.

"SANDIKLARA SIKI SIKIYA SAHİP ÇIKMA VAKTİ"

Sandıkların kapanması ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli dava ve yol arkadaşlarım... Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam!.." dedi.

191 BİNDEN FAZLA SANDIK KURULDU

Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla bitti.

SIRADA BEKLEYENLER OY KULLANABİLECEK

Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak. Seçmen, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulunduğu iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak. Önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak. Zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanın geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek.