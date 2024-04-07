Sancaktepe Belediyesi eski başkanı: Jakuzi hikayesi tamamen yalan ve iftira
Sancaktepe Belediye binasını 2017 de yaptıran ve hizmete alan biziz.
Yalan ve iftiralara alışkın zavallılar,kirlenmiş ruh halleriyle tezgah peşindeler.
Başkanlık katı denilen yer, binanın çatı arası kattır.
Başkanlık makamı vardır, toplantı odası (yönetim odası) var, Halkla ilişkiler odası, Misafir bekleme salonu,özel kalem odası, Başkanlık danışman birim odaları, mesciti ve 20 metre kare mutfak.
Jakuzi hikayesi tamamen yalan ve iftira.
Yalancının mumu ne zaman söner bunu milletimize havale ediyoruz.
Kamu binaları; halkın malıdır unutulmamalıdır. Sancaktepe belediye binası da Sancaktepe halkınındır.