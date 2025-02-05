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Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, AK Partili vekile "Haydut" dedi

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Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem'i sert sözlerle eleştirdi. "Bizim ilçemizin İsmail Erdem gibi bir sorunu var. Bu İsmail Erdem meydanın boş olacağını düşünerek haydut gibi sağa sola saldırıyor" ifadelerini kullandı. Başkan Yeğin'in bu sözleri üzerine AK Parti sıralarından "Ağır oldu başkan" şeklinde bir tepki geldi.

31 Mart yerel seçimlerinde Sancaktepe Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Alper Yeğin, geçmiş dönemlerde ilçede belediye başkanlığı yapan AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem'i sert sözlerle eleştirdi.

"HAYDUT GİBİ SAĞA SOLA SALDIRIYOR"

"Bizim ilçemizin İsmail Erdem gibi bir sorunu var" diyen Alper Yeğin, "Bu İsmail Erdem meydanın boş olacağını düşünerek haydut gibi sağa sola saldırıyor. Milletvekili olması, milletvekilliği yapması beni hiç ilgilendirmiyor. Milletvekili ama ben haydut diyorum" ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ SIRALARINDAN TEPKİ: AĞIR OLDU BAŞKAN

Bu sözler üzerine AK Parti sıralarından "Ağır oldu başkan" şeklinde bir tepki geldi. Başkan Yeğin de bu sözlere "Ağır olmadı. Ben gitmesi gerektiği yere söylüyorum" karşılığını verdi.

İSMAİL ERDEM'DEN YANIT

Bu sözler üzerine gözlerin çevrildiği AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sancaktepe Belediye Meclisinde bugün hakkımda konuşan zat; şunu iyi bilsin; demirden korkan trene binmezmiş. Ağızdan çıkan her lafın sahibine bir dönüşü vardır, karşılıksız kalmayacaktır. Yapılan iftiralara ve alçakça söylenen sözlere verilecek çok cevabımız var, ancak Mevlana der ki; Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek bir cevabım var elbet. Lakin bir lafa bakarım, laf mı diye? Birde söyleyene bakarım, adam mı diye" yanıtını verdi.

İşte İsmail Erdem'in o paylaşımı;

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, AK Partili vekile 'Haydut' dedi

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, AK Partili vekile
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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