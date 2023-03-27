Sanatçıların zehir zemberek tepkilerinin ardından İnce geri adım attı: Üzerimize çok gelindi, özür diliyorum

Kendisini desteklemeyen ünlü isimlere, "sözde sanatçı" diyerek tepkilerin odağı haline gelen Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yeni bir açıklama yaptı. "Üzerimize çok gelindi" diyen İnce, "Üzülerek gördüm ki bunu üzerine alınan kıymetli sanatçılarımız olmuş. Bu ifade nedeniyle, bırakın adı geçen kıymetli sanatçılarımızı, ülkemin bütün sanatçılarından özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

100 bin imza sınırını aşarak Cumhurbaşkanı adaylığı kesinleşen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce düzenlediği basın toplantısında kendisini desteklemeyen ünlü isimler için tartışma çıkaran sözler kullandı. İnce, "Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar… Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü?" dedi.

İNCE'DEN YENİ PAYLAŞIM

"Sözde sanatçı" ifadesiyle tepkilerin odağı haline gelen Muharrem İnce, yeni bir açıklama yaptı. Üzerlerine çok gelindiğini söyleyen İnce, Twitter hesabındaki paylaşımında özür diledi.

"ÜZERİMİZE ÇOK GELİNDİ"

İnce, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "John Steinbeck, 'Bir insana dengesini kaybettirip, sonra da normal davranmasını bekleyemezsiniz.' der. Üzerimize çok gelindi. Normalde hiç kullanmadığım bir ifade olmasına rağmen basın toplantısında ağzımdan "sözde sanatçılar" şeklinde bir ifade çıktı.

"ÜLKEMİN BÜTÜN SANATÇILARINDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Üzülerek gördüm ki bunu üzerine alınan kıymetli sanatçılarımız olmuş. Bu ifade nedeniyle, bırakın adı geçen kıymetli sanatçılarımızı, ülkemin bütün sanatçılarından özür diliyorum. Ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsınlar, sanatçıların başımızın üzerinde yeri vardır."

"100.000 İMZAYI BULUNCA BAŞI DÖNMÜŞ"

Muharrem İnce'yi, Genco Erkal, Gonca Vuslateri ve Gökhan Özoğuz'dan zehir zemberek sözlerle eleştirmişti. Genco Erkal, "100.000 imzayı bulunca başı dönmüş, sağa sola 'sanatçı bozuntusu' diyen bu beyefendiye biz ne diyelim?" demişti.

"POZİTİF BAKTIĞIM GÜNLERİMİN ALLAH BELASINI VERSİN"

Gonca Vuslateri ise, "Muharrem İnce'ye pozitif baktığım günlerimin Allah tertemiz belasını versin." ifadelerini kullanmıştı.

"ATATÜRK'ÜN HİÇBİR ÇOCUĞU SİZE OY VERMEYECEK"

Gökhan Özoğuz ise şunları söylemişti: "Sayın Muharrem İnce, siz ve geçici partiniz bir projesiniz ve hepimiz bunu gün gibi biliyoruz. Toplanılan imzaları hangi cenahtan hangi sebeple nasıl topladığınız da aşikar. Şunu bilin bu ülkede Atatürk'ün hiçbir çocuğu size asla oy vermeyecektir! Sözde sanatçı"