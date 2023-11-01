Sanatçı Hakan Peker, Safranbolu'da belediye başkan adayı oldu

UNESCO Dünya Miras Şehirleri listesinde bulunan Safranbolu'dan belediye başkan adayı olan sanatçı Hakan Peker, ilçede çalışmalara başladı. Peker, kültür ve turizm şehri olan Safranbolu'yu daha ileri noktalara taşıma hedeflerini ve projelerini anlattı.

UNESCO Dünya Miras Şehirleri listesinde bulunan en iyi korunan 20 şehirden biri olan Safranbolu'dan belediye başkan adayı olan sanatçı Hakan Peker, ilçede çalışmalara başladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Karabük Şube Başkanı ve aynı zaman da Safranbolu TSO Meclis Başkanı iş insanı Cengiz Ünal'ı ziyaret eden popun efsane ismi Hakan Peker, kültür ve turizm şehri olan Safranbolu'yu daha ileri noktalara taşıma adına hedeflerini ve projelerini anlatarak, iş dünyasının taleplerini dinledi.

Cengiz Ünal'ı ofisinde ziyaret eden Peker, Safranbolu'nun çok özel bir kent olduğunu ancak hak ettiği konumda olmadığını da ifade ederek, " Benim için çok özel olan bu kente hizmet etmek için bir yola çıktım. Safranbolu'yu daha ileri taşımak için esnafından iş dünyasına kadar her kesimin katkılarıyla ortak bir akılla hareket edeceğiz. Safranbolu için güzel proje ve hedeflerimiz var. Kültür ve turizmin yanı sıra ilçemizi sanatla da bütünleştirerek canlı ve hareketli bir şehir oluşturmak istiyoruz. Gelen yerli ve yabancı turistin en az 2-3 gün kalmasını sağlayacak projeler ve tanıtımın en iyi şekilde yapıldığı çalışmalarla Safranbolu çıtasını yükseltmiş bir kent olacak. Bunu başarmak içinde iş dünyamızın yanı sıra 7'den 70'e her kesimin desteğini alarak yapmayı planlıyoruz" dedi.

Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal'da Hakan Peker'e, çıktığı yolda başarılar dileyerek, iş insanları olarak Safranbolu'nun gelişmesi ve büyümesi adına yapılacak projelere iş dünyası olarak ellerinden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. - KARABÜK