Samsun Valiliği Özel Kalem Müdürü adaylık için istifa etti

Samsun Valiliği Özel Kalem Müdürü Ali Şimşek, Bafra Belediyesi aday adaylığı için istifa etti.

Ali Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "20 yıllık memuriyet hayatımda bürokraside ve sivil toplum kuruluşları içerisinde çeşitli görevlerde bulundum. Halka hizmet Hakk'a hizmet şiarıyla yürüdüğümüz bu yolda siz değerli hemşehrilerime hizmet etmenin bir başka yolu da siyasetten geçiyor. Gönülden bağlı bulunduğum AK Parti çatısı altında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, siz değerli hemşehrilerime hizmetkar olmak için Bafra Belediye Başkan Aday Adaylığı başvurusunda bulunmak üzere yürütmüş olduğum Samsun Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü, Protokol Şube Müdürlüğü, Samsun Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü görevlerimden bugün itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım" dedi.

Şimşek ayrıca, "Bu vesileyle 21 Kasım Salı günü saat 14.00'te AK Parti Bafra İlçe Başkanlığımızda düzenleyeceğimiz basın açıklamasına kıymetli Bafralı hemşehrilerimizi ve tüm gönül dostlarımızı davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN