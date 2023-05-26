Samsun SOL Feminist Hareket, kadınları tek adam rejimine karşı sandıklara çağırdı

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Samsun SOL Feminist Hareket üyeleri, "Biliyoruz ki, kadınlar kurtulursa ülke kurtulur, geleceğimiz kurtulur, tüm toplum kurtulur. Neşemizi çalanlardan hesap soralım, bu çürümüşlüğü, karanlığı el birliğiyle defedelim. Korkusuzca yaşadığımız, eşit ve özgür olduğumuz bir ülke bizim hakkımız ve bu ülkeyi hep birlikte kuralım. Haydi! Tüm kadınları tek adam rejimine son vermek için oy vermeye, sandıklara sahip çıkmaya, mücadeleye çağırıyoruz" açıklaması yaptı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde Süleymaniye geçidinde dün akşam saatlerinde bir araya gelen SOL Parti Feminist Hareket üyeleri, tüm kadınlara 28 Mayıs'ta tek adam rejimine karşı sandıklara giderek oy vermeleri çağrısında bulundu. Hareket adına açıklama yapan Nurcan Bölükbaş, şunları söyledi:

"BU KARANLIĞA TESLİM OLMAYACAĞIZ"

"Ülke tarihinin en önemli seçiminde ilk tur geride kaldı. İktidara geldiği günden bu yana AKP iktidarının kurmaya çalıştığı gerici ve talan düzeni kadınlara yoksulluk, şiddet ve ölüm, çocuklara ve gençlere ise geleceksizlik ve koca bir karanlık dışında başka bir şey sunmadı. Bir gecede İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlükten kaldırmakla kalmayıp nafaka ve miras gibi haklarımıza, karma eğitime, Medeni Kanun'a ve 6284'e göz dikmiş; kadın düşmanlığında birleşmiş bu karanlık ittifak hayatlarımızı ve haklarımızı yok etmek için el sıkıştı. Bekar kadınları sahiplendirmekten bahseden, LGBTİ artıların varlığına saldıran, çocuk istismarını meşrulaştıran bu çağ dışı zihniyetin tehditlerine karşı kadınların öfkesi, mücadelesi, direngenliği ve dayanışması hiç bitmedi. Kadına yönelik şiddetin son bulması için, eşit yurttaşlık için, çocukların geleceği için, İstanbul Sözleşmesi'ni geri kazanmak için, 6284 sayılı kanunu uygulatmak için, medeni haklarımıza sahip çıkmak için, yaşamlarımız ve haklarımız için mücadeleden bir adım geri atmıyoruz, bu karanlığa teslim olmayacağız.

"EŞİT VE ÖZGÜR YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Bu karanlık düzen kazanamadı. Kadınlar başta olmak üzere halkın çoğunluğu bu karanlığı değiştirme iradesini gösterdi. Toplumun yarısıyız ve sözümüz, mücadelemiz, taleplerimiz memleketin dört bir yanından yükseliyor. Şimdi önümüzde bir tercih var: Önümüzdeki seçimler karanlıkla aydınlık arasındadır ya koyu karanlığı birlikte yırtacak ve şafağın aydınlığına kavuşacağız ya da nefessiz kalacağız. Eşit, özgür, laik, korkusuz ve şiddetsiz bir yaşam düşüne sımsıkı sarıldık. Biliyoruz ki, kadınlar kurtulursa ülke kurtulur, geleceğimiz kurtulur, tüm toplum kurtulur. Neşemizi çalanlardan hesap soralım, bu çürümüşlüğü, karanlığı el birliğiyle defedelim. Korkusuzca yaşadığımız, eşit ve özgür olduğumuz bir ülke bizim hakkımız ve bu ülkeyi hep birlikte kuralım. Haydi! Tüm kadınları tek adam rejimine son vermek için oy vermeye, sandıklara sahip çıkmaya, mücadeleye çağırıyoruz."