Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne 24 yeni hizmet aracı kazandırıldı

TOPLUM Destekli Polis Hizmetleri Geliştirme ve Dayanışma Derneği tarafından Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne kazandırılan 24 adet hizmet aracı düzenlenen törenle hizmete alındı.

Toplum Destekli Polis Hizmetleri Geliştirme ve Dayanışma Derneği tarafından Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne kazandırılan 12 yeni araç ve 12 motosiklet düzenlenen törenle hizmete alındı. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, 'Biliyorsunuz ki Emniyet Müdürlüğü personelimizin iki temel görevi var, suç öncesi ve suç sonrası. Özellikle ilimizde suç öncesi faaliyetlerimizde daha etkili olmak, vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanması noktasında elimizden geleni yapmak üzere Sayın Valimizin de himayelerinde resmi araç sayımızı artırarak Samsun'da daha güvenli ve huzurlu bir ortam oluşturmak üzere elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu araçlarımızın İl Emniyet bünyesine girmeleri ve göreve çıkmalarıyla bundan sonra suç ve suçluyla mücadelede daha etkili görev yapacağımız inancıyla hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Arkadaşlarımıza kazasız belasız hayırlı görevler diliyorum. Katılımlarınızdan dolayı da hepinize saygılarımı arz ediyorum dedi.Törene, Samsun Valisi Orhan Tavlı ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.