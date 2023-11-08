Samsun Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Bilgilendiriyor

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü bağlı polisler, asayiş olaylarıyla mücadele etmenin yanı sıra vatandaşları bilgilendirme çalışmaları da yapıyor. Son bir ayda 27 bin 500 vatandaşla yüz yüze görüşme yapılırken, çeşitli etkinliklerde de bilgilendirme stantları kuruldu. Ayrıca, güvenli mahalle ve güvenli eğitim projeleri kapsamında resmi kurumlar, mahalle muhtarları ve işyerleri ziyaret edilerek KADES uygulaması anlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü bağlı polisler asayiş olaylarıyla mücadelenin yanı sıra bilgilendirme çalışması da yapıyor. Bu çerçevede 27 bin 500 vatandaş ile yüz yüze görüşme yapan polisler, bazı suçlara karşı alınması gereken önlemleri ve uygulamaları vatandaşlara anlatıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme ve Bilinçlendirme faaliyetleri çerçevesinde toplumun tüm kesimleriyle iletişim halinde, güvenli ve huzurlu bir çevre oluşturmak, suç korkusunu azaltmak, toplumla polis arasında köprüler kurarak yaşam kalitesini artırmak adına, daha huzurlu ve güvenli bir Samsun için vatandaşla iş birliği yapıyor. Bu çerçevede son bir ayda; Karadeniz Kitap Fuarı, Tarım Fuarı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile 100. yıl kutlamaları başta olmak üzere, birçok yerde İl Emniyet Müdürlüğünce tanıtım stantları kuruldu. Stantlara yoğun ilgi gösteren vatandaşlara ve çocuklara yönelik, İl Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları, faaliyetleri ve basit güvenlik tedbirleri konularında bilgilendirme yapıldı. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve yeni kayıt yaptıran üniversite öğrencilerine, eğitimlerini daha güvenli huzurlu bir ortamda sürdürebilmeleri için güvenli internet kullanımı, temel güvenlik kuralları konularında 677 kişinin katılımıyla 17 adet bilgilendirme toplantısı yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğünün düzenlediği Halk Sağlığı Şenliği'ne katılım sağlayan polisler, polis maskotu 'KANKA' eşliğinde, 552 öğrenciye hayatlarını güvenli adımlarla sürdürebilmeleri için "basit temel güvenlik kuralları" anlatıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından Bilgilendirme faaliyetleri ve Güvenli Mahallem, Güvenli Eğitim Projesi çerçevesinde vatandaşlara yönelik Samsun merkez ilçelerinde bulunan 30 resmi kurum, 21 mahalle Muhtarı ve 55 işyeri ziyaret edilerek, KADES (Kadın Acil Destek) uygulaması anlatıldı. Polisler, tek tuşla şiddetin karşısında kadınların yanında olduğu mesajı verdi. Vatandaşlara evden kısa süreli ayrılmalarında dahi evden hırsızlığa karşı kapılarını kilitlemeleri ve tedbiri elden bırakmamaları gerektiği, kendisini polis, asker, savcı yada kamu görevlisi olarak tanıtan ve para isteyen kişilere inanmamaları gerektiği anlatıldı. Bilgilendirme faaliyetleri ile evden hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, dolandırıcılık, kadına karşı şiddet, narkotik madde kullanımı konularında azalma sağlanması hedeflendi.

Yapılan faaliyetlerde 27 bin 500 vatandaş ile yüz yüze görüşme yaparak 18 bin 500 broşür dağıtıldı. Ayrıca sosyal medya çalışmaları ile de yaklaşık 100 bin kişiye ulaşıldı. - SAMSUN