Samsun'da yaşanan sel felaketinde vizyon eksikliği ve rant hırsı eleştirisi

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Samsun'da yaşanan sel felaketiyle ilgili " Samsun'un selle mücadelesinde iki temel sorun var. Birincisi vizyon eksikliği. Burayı yönetenlerde, kapsamlı bir mücadele ve bunların olmaması için bir vizyonun olmadığı çok net. Bütüncül bir yaklaşım yok. Selle mücadele kapsamında projeler hayata geçirilmiş ancak içerisinde bütüncüllük yok... İkincisi ise rant hırsı ve rant hırsızlığı. Rant uğruna bu ülkenin ekonomik kaynaklarını ve insan kaynaklarının heba edilmesi gibi bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, bugün Samsun'da partisinin il başkanlığında yaşanan sel felaketi hakkında konuştu. Erhan Usta, şunları söyledi:

"Aşırı yağışlar olabilir. Bu bölge zaten her zaman için yağış alan bir bölge. Sonuç hiç değişmiyor, ciddi ekonomik kayıplar oluyor. Bu son selde çok şükür can kaybı olmadı. Samsun uzun zamandan beri AKP'li belediyeler ve yöneticiler tarafından yönetiliyor. Böyle olunca tabi bir kısım yapısal sorunların çözülmüş olmasını beklersiniz. Birkaç yıllık belediye olur, temel bir takım sorular çözülemez dersiniz. Çok uzun yıllardır aynı belediye ve yöneticilerin olması dolayısıyla kimsenin hiçbir mazerete sığınmaması gerekir. Bu durumu kader diyerek geçiştiremeyiz. Allah'tan geldi, ne yapalım? Yağmur yağdı. Yağmurun yağması Allah'ın bir lütfu zaten. Yağmur yağsın istiyoruz ama yağmurun bir afete, bir felakete dönüşmesi insanların ihmallerinden, yanlışlarından kaynaklanan bir durumdur. Dolayısıyla bu Allah'tan geliyor diyerek geçiştiremeyiz. Ama maalesef AKP'nin de böyle bir siyaset yaptığını da görüyoruz.

"BAZI MAHALLELERDE BÜYÜK DRAM YAŞANIYOR"

Hakikaten bazı mahallelerde büyük dram yaşanıyor. Onu da görmek lazım. Özellikle binaların alt katlarında yaşayan, ekonomik durumu zayıf olan insanların nasıl bir sıkıntı içerisinde olduğunu maalesef bugünkü yönetim görmüyor. Çünkü hala evinin içerisinde su olan ve suyu boşaltılmayan evler var.

Samsun'un selle mücadelesinde iki temel sorun var. Birincisi vizyon eksikliği. Burayı yönetenlerde, kapsamlı bir mücadele ve bunların olmaması için bir vizyonun olmadığı çok net. Bütüncül bir yaklaşım yok. Selle mücadele kapsamında projeler hayata geçirilmiş ancak içerisinde bütüncüllük yok. Vatandaşta söyledi biz de tespit etmiştik, daha önce merkezler yapılmış, fakat merkezler kanalara bağlanmıyor. Dolayısıyla bu yapılan merkezlerin bi anlamı olmuyor. İkincisi ise rant hırsı ve rant hırsızlığı. Rant uğruna bu ülkenin ekonomik kaynaklarını ve insan kaynaklarının heba edilmesi gibi bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Hızlı bir kentleşme var ve bu kentleşmenin düzensiz bir şekilde olduğunu görüyoruz. Dediğim gibi şehir bütüncül bir yapısa kapsayıcı olarak ele alınmıyor. Dolayısıyla afetle mücadele de yetersiz kalınıyor."