AK Partili Şamil Tayyar, Tansu Çiller'i yüzde 5 gösteren seçim anketiyle dalga geçti - Haberler

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AK Partili Şamil Tayyar, Tansu Çiller'i yüzde 5 gösteren seçim anketiyle dalga geçti

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Politika
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Siyasete dönüş hazırlığı yapan eski başbakanlardan Tansu Çiller için sürpriz bir seçim anketi yapıldı. Optimar Araştırma tarafından yapılan ankette; Tansu Çiller parti kurarsa oy vereceklerin oranı yüzde 5.6 olarak belirlendi. AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan bu anketle ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi. Tayyar paylaşımında "Bu gazı kim veriyor, inanın bilmiyorum. Neyse… Siyasetin bunaltıcı gündemi arasında tebessüme de ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, kaleme aldığı köşe yazısında parti kurma hazırlığı yapan eski başbakanlardan Tansu Çiller'le ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Optimar Araştırma tarafından yapılan anketin sonuçlarını paylaşan Övür, parti kurması durumunda Çiller'e oy vereceklerin oranının yüzde 5.6 bandında olduğunu belirtti.

Bu anket sonucuna en dikkat çeken tepki ise AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan geldi. Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir ankete göre; Tansu Çiller parti kurarsa oy vereceklerin oranı %5.6 imiş. Bu gazı kim veriyor, inanın bilmiyorum. Neyse… Siyasetin bunaltıcı gündemi arasında tebessüme de ihtiyaç var" ifadelerine yer verdi.

İşte Şamil Tayyar'ın o paylaşımı;

Şamil Tayyar, Tansu Çiller'i yüzde 5 gösteren seçim anketiyle dalga geçti

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Tansu Çiller, Şamil Tayyar, Politika, Güncel, Haberler

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Yorumlar (3)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Algı operasyonu yapma oy toplamaya çalışmayın çillere :))

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Hek Tor:

Bak şu allaaan işine yav, Şamil Tayyar ile ilk defa aynı fikirdeyiz...

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Rasim Hayirsever :

kiskanc herif..az bile demisler ,,yüzde 20 yi bile gececek :))))))))))))))))))))

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