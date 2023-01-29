Salonda açılan pankart Erdoğan'ın dikkatinden kaçmadı: Maşallah bu ne zeka, dört dörtlük

Denizli'deki etkinlikte açılan pankart, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatinden kaçmadı. Gündeme ilişkin açıklamalar yaptığı sırada "Paradan 6 sıfır attık. Masadan da atacağız" pankartını gören Erdoğan, ifadeleri tekrarlayıp "Maşallah bu ne zeka bu. Dört dörtlük. Aynen öyle. Bizim atmamıza gerek yok zaten. Biz, 6 sıfırları atmaya alıştık. Onları da alıştırdık" yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Denizli Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

"GENÇLER SANDIKLARI PATLATACAK"

Konuşmasına, kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin 14 Mayıs'ta "sandıkları patlatacağını" söyledi.

AÇILAN PANKART DİKKATİNDEN KAÇMADI

Salonda açılan "Paradan 6 sıfır attık. Masadan da atacağız" pankartını okuyan Erdoğan, "Maşallah bu ne zeka... Dört dörtlük. Aynen öyle. Bizim atmamıza gerek yok zaten. Biz, 6 sıfırları atmaya alıştık. Onları da alıştırdık" ifadelerini kullandı.

SALONDAKİ DİĞER PANKARTLARI DA OKUDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seni deli gibi sevmek gençlerin ruhunda var", "Bunlar, adaylık için yakında sandalye kapmaca da oynar" pankartlarını da okudu.