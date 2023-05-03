Salihli Belediyesi'nin 2022 Yılı Kesin Hesabına onay

Salihli Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı, Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen ve 7 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, Salihli Belediyesi'nin 2022 Yılı Kesin Hesabı oy birliği ile kabul edildi.

Salihli Belediyesi'nin kendi bütçesiyle hayata geçen Gümüşçayı Semt Pazaryeri ile Salihli Belediyesi ve Sanko Holding işbirliğinde ilçeye kazandırılan Kurtuluş Çarşısında bulunan tezgahların işgaliye bedelleri görüşülerek meclis üyeleri tarafından karara bağlandı. Buna göre, köşe tezgahlar için 50 TL, iç ve açık alandaki tezgahlar için 30 TL haftalık işgaliye bedeli, balıkçı tezgahlarından ise aylık temizleme bedeli 200 TL olarak oy birliği ile belirlendi.

"EYT'liler için 24 milyon lira kredi"

Toplantının 5 ve 6. gündem maddesinde bulunan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) çerçevesinde emekliliğe hak kazanan Belediye personellerinin kıdem tazminatı ödemesi için İller Bankası'ndan gayri nakdi kredi kullanılması ile kamu veya özel bankalardan kredi kullanılması talepleri görüşüldü. Belediye birimlerinde 95 personelin emekliliğe hak kazandığını belirten Başkan Kayda, "EYT çerçevesinde belediyemizde emekliliğe hak kazanan 95 mesai arkadaşımızı mağdur etmemek ve onlara ödenecek yaklaşık 24 milyon lira tutarındaki kıdem tazminatları için İller Bankası, kamu veya özel bankalardan kullanılacak kredi nedeniyle Belediye Meclisimizden yetki aldık. Emekliye ayrılan mesai arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun" dedi. İller Bankası ile kamu veya özel bankalardan kredi kullanılması için Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya meclis üyelerinin oy birliği kararıyla yetki verildi.

Yılmaz Mahallesinde faaliyet gösteren Sanko Enerji'den gelen boru geçiş talebi ise Bütçe, İmar ve Hukuk Komisyonlarına havale edildi. - MANİSA