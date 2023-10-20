Salih Uzun, 'Terminal Şehir İzmir' projesi için ziyaretlerine başladı

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, 'Terminal Şehir İzmir' proje önerisi için ziyaretlerine başladı. İzmir Valisi Süleyman Elban ile İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu'nu ziyaret eden Uzun, "Terminal Şehir İzmir Projesi'nin sağlıklı bir zeminde tartışılmasına çalışıyorum" diye konuştu.

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, İzmir'in sivil toplum önderlerinden Uğur Yüce'nin tüm ilgililere gönderdiği 'Terminal Şehir İzmir' proje önerisi ile ilgili bir dizi temas başlattı. Salih Uzun bu kapsamda ilk olarak İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretlerinin amacını anlatan Uzun, "Sayın Uğur Yüce İzmir için kafa yoran çok tecrübeli bir isim. Yılların birikimi ile İzmir'e dair bir proje önerisi kaleme almış. Yaptığı çok kıymetli. Sadece bana değil, İzmir ile ilgili sorumluluk taşıyan yahut taşıması gereken herkese proje önerisini iletti. Ben, bize iletilen bu önerinin sağlıklı bir zeminde tartışılmasına katkı sağlamaya çalışıyorum" dedi.

"UĞUR YÜCE'NİN PROJE ÖNERİSİ ÇOK BOYUTLU"

Proje önerisinin özünün, Çin Devleti ve şirketleri tarafından gerçekleştirilmekte olan Kuşak Yol Girişimi'ne İzmir'in entegre edilmesi ve böylelikle hem İzmir'in hem de Türkiye'nin bu girişimden en üst düzeyde katkı sağlaması hedefi olduğunu ifade eden Salih Uzun, "Bütüncül bir teklif. Birçok boyutu var. Avantajları var, belki dezavantajları var. Hayata geçme şansı nasıldır? Fizibıl mıdır? Rasyonel midir? Belki başka boyutlar da eklenerek yahut eksiltilerek daha uygulanabilir hale getirilebilir. Şu bir gerçek ki; ciddi bir isim tarafından önerilmiş bir proje var ve bu proje şehir tarafından tartışılmalı. Hem de sağlıklı bir zeminde tartışılmalı" diye konuştu.

"TARTIŞMA SADECE POLİTİKACILAR ARASINDA YÜRÜTÜLMEMELİ"

Uzun, böyle bütüncül ve uzun vadeli vizyon projelerinin dar bir çerçevede tartışılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bu tartışma sadece politikacıların yahut sadece iş dünyasının yürüteceği bir tartışma değildir, olmamalıdır. Öyle olduğu zaman vakitsiz, gereksiz ve yanlış biçimde, hesap edilmeden alelacele başlanıyor ve hüsranla bitiyor yahut da iki üç gün sıcak polemiklerin konusu edilerek unutuluyor ve hiç başlanamıyor. O nedenle sağlıklı tartışma zemini diye ısrar ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ FONKSİYON ÜSTLENEBİLİR"

Bu türden proje önerilerinin sağlıklı konuşulabilmesi için mutlaka bilimsel verilerden hareket edilmesi gerektiğine işaret eden Uzun, "Akademya mutlaka sürece dahil olmalı ve çerçevesini çizmelidir. Sadece bu proje değil bu ölçekteki tüm proje önerilerinin mutlaka en başta çok yönlü ve bilimsel verilere dayanan bir analizinin yapılması ve raporlanması gerekir. Bunu bir üniversite yapabilir. İzmir için de en uygun üniversite İzmir Ekonomi Üniversitesi. İzmir Ekonomi Üniversitesi hem 'şehir-üniversite-sanayi bütünleşmesi' için başarılı bir model oluşturmuş hem de üniversite bünyesinde 'Yaratıcı Ekonomi Araştırmaları Merkezi' adı altında bir merkez var. Bu konu tam onlara göre. Dolayısıyla İzmir Ekonomi Üniversitemiz bu konuda fonksiyon üstlenebilir. O nedenle Sayın Rektör hocamızı ziyaret ettim. Elbette sadece kendilerinin ve üniversite yönetimin sorumluluk taşıması beklenemez. Daha büyük bir konsensüs oluşursa üniversite de bu yönde üzerine düşeni yapar. Önce böyle bir iş birliği ikliminin oluşması gerekir" şeklinde konuştu.

"YENİ VALİ ŞANS OLABİLİR"

Kendisinin bir muhalefet milletvekili olmasına rağmen İzmir'e yeni atanan Vali Süleyman Elban hakkında çok umutlu olduğunu söyleyen Uzun, "Şehrimize yeni atanan Vali Sayın Elban'ın daha önce görev yaptığı yerlerde bu türden vizyon projelerine katkı verdiği hatta öncülük ettiği dikkate alındığında kendisinin görev süresinin bu anlamda İzmir için bir şans olabileceğini düşünüyorum" dedi.