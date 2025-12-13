'Partimiz şaibeli yapıların sığınağı değildir' paylaşımı yapan isim CHP'den ihraç edildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde dikkat çeken bir ihraç kararı alındı. CHP'de önceki dönem Sultanbeyli İlçe Başkanlığı görevini yürüten Özgür Erdem, "CHP kirli ilişkilerin, trollerin, şaibeli yapıların sığınağı değildir" ifadelerini kullandığı paylaşımı gerekçe gösterilerek partisinden ihraç edildi.

KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

İl Yönetim Kurulu'nun 09 Aralık 2025 tarihli toplantısında oy birliğiyle alınan kararla Erdem'in, parti tüzüğünün ilgili maddesi uyarınca "tedbirli kesin ihraç" talebiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edildiği bildirildi. Süreç sonunda ihraç kararı kesinleşti.

"ATATÜRK'ÜN BANA VERDİĞİ TALİMATI YERİNE GETİRDİM"

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Özgür Erdem, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Partide bir yanlışı, bir eksikliği gördüğünüz zaman kayıtsız şartsız eleştireceksiniz. Yapılan herhangi bir yanlışa müsamaha göstermek son derece yanlıştır" sözlerine atıfta bulundu. Erdem paylaşımında, "Atatürk'ün bana verdiği talimatı yerine getirdim" ifadelerini kullanarak kararın arkasında durduğunu vurguladı. İhraç kararı parti içinde ve sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, CHP'de iç tartışmaların yeniden alevlenmesine neden oldu.