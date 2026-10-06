Sağlık sorunları nedeniyle istifa eden Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliğini bıraktı

Sağlık sorunları nedeniyle istifa eden Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliğini bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları gerekçesiyle TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti. Bozdağ dilekçesini TBMM Başkanlığına sunarken, AK Parti TBMM Grubu onun yerine yeni bir başkanvekili seçecek.
Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları gerekçesiyle TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti.
Bozdağ, TBMM Başkanvekilliğinden istifasına yönelik dilekçesini TBMM Başkanlığına sundu. AK Parti TBMM Grubu, Bozdağ'ın yerine yeni TBMM Başkanvekili seçecek.
Kaynak: AA