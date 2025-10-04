Sağlık Bakanı Memişoğlu, Uluslararası Sağlık İşbirlikleri İçin Temaslarda Bulundu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 3. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'nin ardından Azerbaycan, Bulgaristan, Moğolistan, Suriye ve Gürcistan sağlık bakanları ve bakanlık yetkilileriyle ayrı ayrı görüştü.

Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde İstanbul'da düzenlenen kongre sonrası katılımcı ülkelerin sağlık bakanlarıyla yaptığı görüşmeleri NSosyal hesabından paylaştı.

Suriye Sağlık Bakanı Musab Nizal el-Ali ile bir araya geldiklerini belirten Memişoğlu, "Türkiye ile Suriye arasındaki sağlık işbirliklerini değerlendirdiğimiz verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ülkelerimiz arasındaki sağlık işbirliklerini güçlendirme kararlılığımızı bir kez daha ifade ettik." ifadesini kullandı.

Gürcistan İş, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Mikheil Sarjveladze ile de görüştüğünü aktaran Memişoğlu, "Ülkelerimiz arasındaki sağlık işbirliklerini güçlendirmeye yönelik adımları ele aldık. Gelecek döneme dair görüş alışverişinde bulunduk. Görüşmemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Memişoğlu, Azerbaycan Sağlık Bakan Yardımcısı Igar Gasimov ile İstanbul'da bir araya geldiklerini bildirerek, mevcut işbirliklerini ve hedefleri değerlendirdiklerini kaydetti.

Moğolistan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ochirbat Dagvadorj ile görüşmesine ilişkin Memişoğlu, "Türkiye ile Moğolistan arasındaki köklü tarihi ilişkiler bağlamında sağlık işbirliklerini ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizin ülkelerimiz arasında sağlık işbirliklerine önemli katkılar sunmasını temenni ediyorum." paylaşımında bulundu.

Bulgaristan Sağlık Bakan Yardımcısı Angel Ivanov Kunchev ile verimli görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Memişoğlu, görüşmede sağlık işbirliklerini, uluslararası sağlık hizmetlerini ve alandaki gelecek beklentilerini değerlendirdiklerini kaydetti.