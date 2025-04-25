Sağlık Bakanı Memişoğlu: 'Türkiye'de Yapılmayan Hiçbir Tedavi Yok'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sadece bir senede, insanlarımıza 1 milyar kez dokunan bir sağlık hizmeti sunuyoruz. Bunu, Türkiye'nin her bölgesinde, en ücra köşelerinde, ücretsiz, tamamen sosyal güvenlik kapsamında insanlarımıza ulaştırıyoruz. Türkiye'de yapılmayan, yapılamayan hiçbir ameliyat, hiçbir tedavi yok." dedi.

Bakan Memişoğlu, Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinin açılışı ile yemekhane ve kütüphane binalarının temel atma törenlerine katıldı.

Memişoğlu, burada yaptığı konuşmada, Yalova Üniversitesinin bir bilim yuvası olduğunu söyledi.

Üniversitelerde öğrenilecek çok şeyin olduğunu belirten Memişoğlu, adanmışlık, dertlenmek aynı zamanda idealizmin herkesi başarıya getirdiğini vurguladı.

Memişoğlu, üniversitelerin yeni nesilleri eğiteceğinin derdiyle uğraşan kurumlar olduğunu dile getirerek, "Onun için kütüphane açıyoruz. İnsanlar öğrensin, dertleri çözsün diye. Bizler, adanmış insanların başarılı olduğunu gördük. Türkiye, son 22 senesinde kendini adamış bir liderin gerçekten öncülüğünde çok iyi yerlere geldi. Bugün dünyada sözü dinlenen, çok değerli bir ülkeyiz. O nedenle bizler de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi sizlerin hizmetindeyiz." diye konuştu.

"Üniversitelerimizde bu bilimin üretim tarafını da Sağlık Bakanlığı olarak destekleyeceğiz"

Türkiye'nin en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece bir senede, insanlarımıza 1 milyar kez dokunan bir sağlık hizmeti sunuyoruz. Bunu, Türkiye'nin her bölgesinde, en ücra köşelerinde, ücretsiz, tamamen sosyal güvenlik kapsamında insanlarımıza ulaştırıyoruz. Türkiye'de yapılmayan, yapılamayan hiçbir ameliyat, hiçbir tedavi yok. Hem insan gücü anlamında hem altyapı anlamında dünyanın en iyi sağlık altyapısına, kaliteli insan gücüne sahibiz ama bu bize yetmez. Bundan sonra, hep söylediğim bir şey var, 'Sağlıkta üretmemiz gerekir.' Sayın Cumhurbaşkanı'mızın hedefi, sağlıklı Türkiye. Bize talimatı, koruyan, geliştiren ve üreten sağlık sistemi."

Memişoğlu, "Geliştirene daha iyi, daha kapsamlı sağlık hizmeti sunmaya çalışıyoruz ama 'üreten' dediğimiz şey sadece bizimle olmaz. Sadece sanayiciyle olmaz. Bilim adamıyla olur. Üniversitesiyle olur. Üniversite bilim yapacak, bilimden fikirle iddia ortaya koyacak. O fikir ve iddiayı sanayici ürün haline getirip ticaretleştirecek. Biz sadece bilim yapmayacağız artık. Üniversitelerimizde bu bilimin üretim tarafını da Sağlık Bakanlığı olarak destekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bir fikri varsa bilim çerçevesinde geliştirip dünyadaki insanların yararına olabilecek şekilde Bakanlık olarak destekleyeceklerini vurgulayan Memişoğlu, "Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımız tarafından hem maddi hem ekosistem olarak destekleyeceğiz. Onun için sadece tıp fakültesi veya diğer fakülteler, sadece üniversitelerde bilim yapmayacaklar. Bizim üretimimizin de temelini, bilgisini oluşturacaklar." dedi.

Memişoğlu, kimsenin afiliasyonu, hasta hizmeti olarak görmesini istemediğini anlatarak, "Bu afiliasyon, bilim insanlarımızın ürettiklerinin de Türkiye'ye fayda sağlayacak bir ekosisteme dönüşmesini istiyoruz. Burada olmaktan özellikle çok memnunum. Gelişen Türkiye'nin en çok gelişen, kendini geliştiren bir ilindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş de gerekli protokolün imzalanarak Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili son hukuki işlemin tamamlandığını anlattı.

Yalova ve çevresine güçlü bir sağlık hizmeti sunacaklarını vurgulayan Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Sağlık alanında yapılacak araştırmalarla, yetiştirilecek öğrencilerle çok daha güçlü bir altyapıyı Yalova'mızda sunmuş olacağız. Ben, göreve geldiği ilk andan itibaren, bu konuyu kendisiyle paylaştığımızda bizimle birlikte yol yürüyen, bugün de teşrifleriyle bizleri onurlandırıp, buradaki çalışmalarımızı nasıl geliştireceğimiz konusunda yapacağı toplantılarla bizimle beraber olan Sayın Sağlık Bakanımıza huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum."

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinin açılışı yapıldı. Yemekhane ve kütüphane binalarının temeline ilk harç döküldü. Memişoğlu ve beraberindekiler daha sonra fakültedeki birimleri gezdi.

Programa, Yalova Valisi Hülya Kaya, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı ile diğer ilgililer katıldı.