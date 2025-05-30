Sağlık Bakanı Memişoğlu, TÜGVA Gençlerine Birlik Olma Çağrısında Bulundu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Olağan Mardin İl Genel Kurulu'nda gençlere seslenerek, "Bizim birbirimize sarılıp güçlü hale gelmememiz için her şeyi yapacak bir kötülük, fitne, fesat taraf var. Onun için birbirimize sarılacağız, güçlü olacağız" dedi

TÜGVA'nın Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen 5. Olağan İl Genel Kurulu programı geniş katılımla gerçekleştirildi. TÜGVA'nın 5. Olağan İl Genel Kurulu'na katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TÜGVA'nın gençliğin kültürünü, geçmişini ve geleceğini hazırlayan bir vakıf olduğunu söyleyerek, "Geçmişimizin her bir noktasında barış, iyilik, dostluk, üretmek, çalışmak, insanlık ve Allah rızası için yaşamak var. Hiçbir zaman kötülük, bir sömürü veya başkasının çatışmasından menfaat elde eden bir medeniyet kurmamışız. Bu medeniyet farklılıklarını birleştirmiş, birbirlerine sarılmış, birlikte hareket etmiş, farklı düşüncede de olsa aynı amaca yönelik hareket etmiş, dünyayı yönetmiş veya yönettiği yerlere barış getirmiştir" dedi.

İnsanlığın bugün ağır bir imtihandan geçtiğini ifade eden Memişoğlu, "Bugün dünya üzerinde maalesef binlerce insan açlık, susuzluk ve savaş nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu, insanlık için büyük bir imtihandır. Bu duruma karşı ses çıkaran ülkelerden ve liderlerden biriyiz. Biz ne yapıyoruz, ne yapmalıyız sorusunu sormalıyız. Birlik olmalı, üretmeli, çalışmalı ve güçlü olmalıyız" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı'mızın, 'Dünya beşten büyüktür' demesi, yeniden iyilik medeniyetinin hakim olması gereken bir söylemdir ve onun arkasında sizler varsınız, TÜGVA var, bizler varız" diyen Memişoğlu, "Tabii ki karşıdaki medeniyet veya karşı insanlar kötülük yapacak, onları eleştireceğiz ama esas olan burada 'Biz ne yapıyoruz, ne yapmalıyız, bir araya gelebiliyor muyuz, birlikte hareket edebiliyor muyuz, çalışıyor muyuz, üretiyor muyuz, güçlü olabiliyor muyuz?' sorusudur. Bizim birbirimize sarılıp güçlü hale gelmememiz için her şeyi yapacak bir kötülük, fitne, fesat taraf var. Bizler bir araya gelirsek, sarılırsak bugün bu topraklardaki hele Mardin bunun çok güzel örneğidir, farklılıklarını birleştirmiş, güçlü hale gelmiş, dünyanın kültür örneğidir. Farklı olan insanların birbirine sarılıp bir medeniyet kurduğu topraklardan bahsediyorum. Onun için birbirimize sarılacağız, güçlü olacağız" şeklinde konuştu.

Gençlere seslenen Memişoğlu, "Ama sizler bizden daha çok koşacaksınız, bizden daha iyi ve güçlü olacaksınız, üreteceksiniz ve çalışacaksınız, birbirinize sarılacaksınız. 29 Mayıs İstanbul'un fethi, bir çağın kapanıp yeni bir çağın açılması. Bunu başaran 21 yaşında bir delikanlı, sizin gibi. Sizler gelecek değilsiniz esasında, sizler bugünün de medeniyetini ayağına kaldıracaksınız, güçlü olacaksınız. Eğer siz şahin olursanız, kuvvetli olursanız, üretirseniz hiç kimseden korkmazsınız, bugün insanları öldüren, sömüren kötülük medeniyetini yenersiniz. Onun için biz bu yolda koşuyoruz. Siz de koşacaksınız ve birlikte hareket edeceğiz, birlikte bu işin üstesinden geleceğiz. Cumhurbaşkanım bunun yolunu açtı bize. Sizlerle olmaktan hep gurur duydum" diye konuştu.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ise, "Kadim medeniyetlerin buluşma noktası olan kardeşçe, birlik, beraberlik ve huzur içerisinde yaşamanın dünyadaki en güzel örneği Mardin'imizde, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Olağan Mardin İl Kongresi Programı dolayısıyla sizleri ağırlamaktan onur duyuyoruz. Bugün burada karşımızda Türkiye'nin en büyük gençlik hareketi var. Ülkemizin geleceği olan çalışkan genç kardeşlerimiz var. Milyonlarca gencimize ve ailelerine dokunan büyük bir iyilik hareketi var. Milletimizin ihtiyaç duyduğu her zaman ve her yerde bir adım ileri çıkan kahramanlar var. Kalbi ülkemizin istiklali ve istikbali için çarpan 'Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olan gençlerimiz var. Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz" dedi.

Genel kurulda Mehmet Emin Kurtay, TÜGVA Mardin İl Temsilciliği görevine seçildi. - MARDİN