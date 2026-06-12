Sağlık Bakanı Memişoğlu, Muş'ta konuştu Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlık hizmetlerini Türkiye'nin her köşesine en iyi şekilde ücretsiz ulaştırabilen sağlık altyapısına ve sağlık insan gücümüze sahibiz." dedi.

Programlara katılmak üzere AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ile kente gelen Bakan Memişoğlu, Valiliği ziyaret etti.

Vali Avni Çakır ve kurum amirleriyle selamlaşan Memişoğlu, daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Makama geçerek Vali Çakır'dan kentte yürütülen sağlık hizmetleriyle ilgili bilgi alan Memişoğlu, basın mensuplarına, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı kapsamında şehirleri karış karış dolaştıklarını söyledi.

Sağlık hizmetlerinde Türkiye'yi daha iyi yerlere getirmeye çalıştıklarını belirten Memişoğlu, "Muş, 700 yatak kapasitesine sahip sağlık altyapısıyla vatandaşlara hizmet sunuyor ama bunu daha geliştirmek için şu an inşaatının yüzde 80'ini yaptığımız Muş Eğitim Araştırma Hastanemizi inşallah 2027'nin ortasına doğru milletimizin hizmetine açacağız. Bunun yanında biliyorsunuz Malazgirt ve Bulanık devlet hastanelerimiz hizmete açılmış durumda. Bu hastanelerin daha etkin hizmet verebilmesi için her türlü desteği sağlayacağız." diye konuştu.

Hedeflerinin sağlıklı bir toplum oluşturmak olduğunu ifade eden Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Sağlık hizmetlerini Türkiye'nin her köşesine en iyi şekilde ücretsiz ulaştırabilen sağlık altyapısına ve sağlık insan gücümüze sahibiz. Özellikle dünyada söz sahibi bir tedavi hizmetleri başarımız var. Onun için herkesin sağlıklı olmasını bağımlılıklardan, hareketsizlikten ve kötü beslenmeden uzak durmasını istiyoruz. Bunun için de çaba harcıyoruz. Vatandaşlarımızın da bize destek vermesini, bedenlerini sağlıklı kılmak için çaba harcamalarını bekliyoruz ki gerçekten geçen sene biliyorsunuz özellikle sigara bırakma ve kilo konusunda büyük bir başarı elde ettik."

Bu süreçte vatandaşların toplam 513 ton, kilo vermesini sağlayarak sağlıklı olmalarına destek olduklarını aktaran Memişoğlu, birçok vatandaşı da sigara ve kötü alışkanlıklardan kurtardıklarını vurguladı.

Bunlarla yetinmeyeceklerini, hizmet etmeye devam edeceklerini dile getiren Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Birkaç gün evvel Hareket Yaşını Öğren Sağlıklı Yaşa Kampanyası başlattık. Meydanlarımızda, kalabalık yerlerde vatandaşlarımızın hareket yaşını öğreneceğiz. Esasında herkesin bir nüfus yaşı var ama esas öğrenilmesi gereken yaş hareket yaşıdır. Yani bedeninizin yaşıdır. Onun için beden yaşınızı daha genç ve sağlıklı tutabilmek için spor yapacaksınız, hareket yapacaksınız. Bunu da sağlıklı hayat merkezlerimizde, spor salonlarımızda hep beraber başaracağız. İnsanlarımızı hareketli hale getireceğiz. İnsanlarımızı sağlıklı beslenmeye yönlendirerek sağlıklı bir bedenlerinin olmasını, sağlıklı bir toplum olmamızı ve en önemlisi de sağlıklı bir Türkiye olmasını istiyoruz."

Bakan Memişoğlu'na ziyaretlerinde AK Parti İl Başkanı Melik Emre, MHP İl Başkanı Osman Yüce ve İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür eşlik etti.