Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Şırnak’a 500 Yataklı Hastane Müjdesi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a geldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Şırnak 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Kongrede konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Biz 2026'da Allah'ın izniyle Şırnaklılara 500 yataklı şehir hastanesini hizmete sunacağız. Silopi'deki hastanemizi zaten bitirdik. Onu da en kısa zamanda insanlarımızın hizmetine sunacağız. Sağlık hizmetleri anlamında Şırnak'ı bu bölgenin en önemli merkez üssü yapacağız. Sizlere söz veriyoruz. Bugün dünya, Türkiye önemli bir zamandan geçiyor. Etrafınıza bakın, dünyaya bakın. Bugün canlı yayında insanların, herkesin gözü önünde çoluk çocuk demeden, kadın demeden öldüren bir medeniyet hakimiyeti var maalesef. Bugün dünyaya baktığınız zaman kardeşi kardeşe kırdıran, Müslümanı Müslümana kırdıran bunlardan kendisine fayda sağlayıp emperyalist düzenlerini devam ettiren maalesef kötülük düzeni var dünyada şu anda. Peki, bu kötülük düzenine biz iyilik olarak ne yapıyoruz? Cumhurbaşkanımız dünya beşten büyüktür dediğinde bir iddia ortaya koydu. Bu iddia ne? Bu iddia artık bu kötü düzenin değişmesi gerektiği iddiası. Bu iddia artık kötülüğün bu dünyanın hakimiyetinden uzaklaştırılması gerektiği iddiasıdır. Bundan dolayı biz geçmişimizde Selahaddin Eyyubi'sinden Fatih Sultan Mehmet'ine, Selçuklu'suna kadar hep birlik tarafından, barış tarafından, birbirimizi severek dostane yaşadığımız bir zaman dilimini artık özlüyor bu dünya. Bundan dolayı Cumhurbaşkanımız ne dedi? Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değil. Şırnak sadece Şırnak'tan ibaret değil. Edirne sadece Edirne'den ibaret değil. Bundan dolayı bu kötülüğün yaptığı birbirimize düşürüp birbirimize enerjisini vererek kendilerinin kapital düzenlerinin devam etmesidir. Onun için insanlar ölüyor Gazze'de. Onun için insanlar ölüyor Lübnan'da. Onun için insanlar ölüyor Afganistan'da. Çünkü o insanların ölümünden fayda gören bir medeniyet düzeni var maalesef. Bunu değiştirmek için biz ne yapmalıyız? Bir hükümet ne yapmalı? Bizler, iyilik tarafı, farklılıklarımızı zenginlik haline getirip birbirimize sarılmamız, çalışmamız, üretmemiz, birlikte hareket etmemiz gerekir. İyilik daha çok çalışması gerekir. Kötülüğe karşı daha çok üretmesi gerekir. Onun için biz birlikte hareket edip bu kötülük düzenini, kötülük medeniyetini hep beraber yıkacağız, geçeceğiz. Bu kadar net söylüyorum. Bizler daha çok üreteceğiz, daha çok bir arada olacağız. Daha çok birbirimize sarılacağız. Daha çok çalışacağız. Eğer kötülük kötülüğünü yapacaksa iyilik olarak biz onda daha güçlü olup kötülüğü yeneceğiz. Bu kadar söylüyoruz. Bizim birliğimiz sayesinde AK Parti davası iyilik medeniyeti, iyiliğin, kardeşliğin ön plana çıkmasıdır. Bugün bakıyorsunuz biz Şırnak'ta 36 tane tesis yapmışız 20 senede. Sağlık alanında bütün altyapımızı kurmuşuz. İnsanlarımızı ihya etmek için buradayız bizler. Kardeşlik davasıdır bu dava. Birlikte hareket etme, çalışma davasıdır. İnancıyla, davasıyla, bu davanın başarılı olacağına eminim" diye konuştu.

AK Parti Şırnak 8. Olağan İl Kongresi'ne Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, partililer ve vatandaşlar katıldı. - ŞIRNAK